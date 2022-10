Otro fracaso de Chivas, reconocen

Las derrotas que acumuló Chivas en la recta final del campeonato regular le afectó mucho al equipo, faltó trabajar esa parte para enfrentar el que llamó la institución, “el partido más importante del torneo” y la realidad es que no pudieron, así lo aceptó Fernando Beltrán.

“El tener tantas perdidas en el torneo al final, eso nos hace entrar con cierta desconfianza al repechaje. No hicimos un cambio mental para afrontar este partido, yo estaré a muerte con la directiva si me toca estar aquí, los seguiré respaldando dentro del campo. Todos quedamos a deber, nadie se salva en este equipo, no dimos el ancho, no dimos resultados, exigimos a la afición y nosotros no respondimos, esa es la realidad, lo que acaba de pasar es nuestra realidad”, aceptó el “Nene”.

Beltrán fue uno de los que invitó a la afición a apoyar al equipo, los seguidores se hicieron presentes en la tribuna, pero conforme pasaron las jornadas la plantilla solamente tuvo una racha buena y luego cuando cayó en la mala, ahí se perdió todo.

“Entiendo a la afición, el ataque a nosotros como equipo va más allá de nosotros, es por la historia, lo que pertenece a Chivas, lo que es Chivas y elementos como nosotros que no hemos conseguido nada podemos pasar y salir de aquí, lo que importa es el club y que esté donde debe estar”, comentó.

Listos los cruces

Ayer, la Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer los horarios de los cuartos de final del Apertura 2022.

América y Puebla, además de Monterrey y Cruz Azul, jugarán miércoles y sábado, mientras que Santos y Toluca y Pachuca y Tigres se verán las caras en miércoles y domingo.— EL UNIVERSAL