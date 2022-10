QATAR.— El Mundial de Qatar 2022 está próximo a comenzar, por lo que la afición tricolor ya se encuentra alistando todo lo necesario para apoyar a la selección mexicana. Sin embargo, quienes viajen hasta donde se llevará al cabo la Copa Mundial tendrán que atenerse a ciertas restricciones.

Recientemente, se anunció que la afición mexicana no podrá usar máscaras de luchadores por una razón.

Prohíben en el Mundial de Qatar 2022 el uso de máscaras de luchadores

Máscaras de luchadores populares como El Santo o Blue Demon estarán descartados en Qatar 2022, pues aunque la afición de la Selección Mexicana suele caracterizarse de personajes el Comité Organizador rechazó el uso de las máscaras en el país árabe por "seguridad".

Alfonso Zegbe, director de Estrategia y Diplomacia Pública de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en entrevista con ESPN explicó que los organizadores del Mundial no permitirán que las personas porten este tipo de "disfraces" debido a que las restricciones y comportamiento en los estadios serán rigurosas.

“La última actualización del Comité Organizador es que no se permitirán las máscaras”, indicó Alfonso Zegbe

El funcionaron público de la SER comentó que intentaron convencer al país anfitrión de que las máscaras de luchadores forman parte de la cultura popular mexicana y que es habitual que los fanáticos las usen para apoyar al equipo, además de vestir el jersey del Tri; pero, pese a la insistencia, Qatar negó la idea.

¿Qué pasa si alguien usa una máscara de luchador en el Mundial de Qatar 2022?

En dado caso que alguna persona rompa la restricción y porte una máscara de luchador dentro o en las inmediaciones de un estadio, lo único que podría pasar es que las autoridades correspondientes le pidan al fanático que se la retire; sin embargo, Alfonso Zegde insistió en la importancia de no llevarlas, esto con la finalidad de evitar problemas mayores.

“Te dirán que no las puedes usar, si las sacas ahí. Es importante la coordinación con ellos, decirles que es la porra mexicana, y es posible que no te digan nada o que digan que por favor se las quiten. Por eso se recomienda no llevar máscaras”, externó El funcionaron público de la SER.