Pachuca-Tigres destaca; Santos se medirá al Toluca

Pachuca visitará a Tigres y Santos al Toluca, en los partidos de ida de las otras dos series de los cuartos de final de la Liga MX.

Aunque no fue el mejor torneo de los felinos, el Pachuca sabe que siempre es complicado visitar el Estadio Universitario “El Volcán”, por lo que tienen que ser muy inteligentes hoy por la noche en el encuentro de ida.

Kevin Álvarez, lateral del cuadro tuzo, reconoció que siempre será un aliciente jugar con tu afición, por lo que tienen que estar mentalmente fuertes si quieren salir con un buen resultado de casa del cuadro felino.

“Más que nada el calor de la gente puede ser una motivación —para los Tigres—, porque qué más lindo que jugar en un estadio con tanta gente. Es agarrar lo mejor posible y sacar el resultado”, dijo Álvarez, en declaraciones tomadas del portal del “Criterio de Hidalgo”.

Los Tuzos llegan con la ventaja del reglamento, algo que podría darles dividendos si salen al menos con un empate del norte del país, en un partido que además juntará a dos goleadores.

Pachuca puede presumir que contará para la liguilla con el monarca de goleo, el argentino Nico Ibáñez.

Del otro lado, André Pierre Gignac buscará emparejar la balanza. Ambos pelearon codo a codo por la cima de goleadores, aunque al final el del cuadro hidalguense terminó con una ventaja de tres goles ante el francés.

No son víctimas

En Toluca, por su parte, piensan que la serie ante el Santos Laguna es muy pareja, por lo que no se ven como la “víctima” cuando reciban hoy al cuadro guerrero.

“El tema del favoritismo no lo consideramos, no importa si son ellos o incluso si lo fuéramos nosotros. Tenemos esa exigencias de calificar, por el torneo que hicimos, por el plantel que tenemos, independiente de lo que se diga fuera, sabemos que las nuestras es calificar y demostrar porque estamos en esta posición, no sólo queremos clasificar a semifinales, sino llegar al campeonato”, dijo el yucateco, en declaraciones tomadas del portal del Sol de Toluca.

Los Diablos Rojos quieren tomar ventaja en el Nemesio Díez, pero Marcel sabe que los cuartos de final son de 180 minutos, por lo que una victoria o una derrota no determinan la conclusión de una serie tan pareja.

“Será importante el manejo del partido tanto de local como de visitante. Esto es fútbol, no puedes dominar los 90 minutos a ‘full’, el equipo va a tener un momento de ímpetu, será importante el manejo y saber que no son 90 minutos, es de 180 y cualquier descuido te puede costar la serie”, comentó ayer el juvenil mediocampista yucateco, quien se perdió algunos partidos de la recta final del campeonato debido a un problema gastrointestinal.