La carrera Uxmal-Muna, lista para recibir a sus “patrones”

Dice su creador que nunca le ha interesado eso que dicen que es “la reina de las carreras de Yucatán”.

“Lo dicen los corredores, que sea de ellos ese pensamiento. Lo que sí puedo decirles es que es una carrera que la hacemos con todo cariño, nunca hemos dado premios en efectivo y los amigos atletas van con el alma cada año. Eso vale todo”, comenta Víctor Maravé Canché, organizador y patriarca de la Carrera Uxmal-Muna, una travesía que, antes de ser lo que hoy es, abrió su sendero allí cerca de donde está la meta. Nos fuimos al Archivo del Diario a cotejar la primera edición de esta prueba. Poco antes, Maravé Canché nos la contó y dijo que “el periódico la publicó: primer lugar Juan Palomo, de Ticul; segundo, Víctor Maravé, de Muna, y tercero Marcos Pech, de Acanceh”.

No fue, sin embargo, de Uxmal a Muna, sino un medio maratón de Ticul a Muna, la corrida el 5 de agosto de 1973. “Después de echarnos el maratón de Progreso, que era de Mérida al puerto de abrigo, como 36 kilómetros, Julio Espadas, que era entusiasta promotor y trabajaba para el gobierno, nos alentó: ‘Hagan una por su rumbo’. Y la hicimos. Comenzó así, dos años. En realidad, si vemos, nosotros no decimos que es la carrera 50, sino los corredores. Son 49 años. Pero vamos: cincuenta si quieren”.

Así comenzó esta que es una fiesta grande. Y luego, otra arenga: el entonces alcalde de Muna, Miguel Duarte, “me sugirió que intentara que saliera desde Uxmal, que sería un atractivo, y la hiciéramos para el aniversario de la villa. Hicimos las gestiones, fui al INAH, ya saben, nada fácil, porque hay que hacer papeleo, trámites. Pero se logró”.

Y el derrotero que se ha convertido en uno de los preferidos en el sureste llegó para la edición de 1978. “Desde ese año salimos de Uxmal, desde la zona arqueológica. ¡Qué bonitas esas fotos que han dado ustedes (en el Diario) con la gente saliendo frente al Castillo del Adivino. Eso es algo que los corredores adoran, estar allá, y luego todo lo que se vive en Muna, es una fiesta”.

Ayer fue la entrega de kits para la cita del aniversario, este domingo. Como amigos sonrientes llegaban por sus paquetes, que, contrario a los morrales de espalda de las carreras convencionales, esta vez vienen en una bolsa de mandado, de esas que ya casi no hay.

“Ha sido una larga historia, muchos sacrificios de la familia. Que dicen que no es la más importante, no nos preocupa. Que la gente quiera ir, que se quite contenta, eso nos quita el sueño porque tratamos de que todos queden satisfechos”.

Por asuntos de protocolos, esta vez se puso un tope de 1,500 corredores, que partirán desde las faldas del Castillo, con destino al centro de Muna, un trayecto de 16 kilómetros. Muchos de los corredores que fueron ayer por sus paquetes dejaron sentir la emoción de salir, y el reto monumental de la subida al Mirador, en al tramo final, y la bajada, en curva, que, consideraron varios, “es mortal para muchos”.

Los ganadores reciben de premio trofeos artesanales de madera, hechos a mano por orfebres de Muna. Las medallas y el reconocimiento de todos, entre corredores y vecinos de la población, tras cruzar la meta, vale mucho más que el dinero. “Esto no es negocio, sino una pasión. Afortunadamente mis hijos, mis nietos, siguen todos unidos, ayudándome a mantener esta tradición”.

Maravé Canché la ha corrido muchas veces. Y atletas como José Valentín Canto Presuel presumirán haber cruzado la meta muchas veces también. El “Gemelo” lo hará por cuadragésima edición. “Comenzar un domingo en Uxmal y terminarla en Muna con tu medalla y el apapacho de la gente, con el calor humano, no tiene nombre”, dice Canto Presuel.

De Juan Palomo, Víctor Maravé y Marcos Pech en 1973 a los anales de “la reina de todas las carreras”. O al menos, la favorita de muchos “patrones” que hacen de una mañana de domingo de octubre un verdadero ritual, desde Uxmal, hasta Muna.— Gaspar Silveira Malaver