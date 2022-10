O’ward prepara su debut

McLaren Racing correrá con las estrellas de IndyCar, el español Alex Palou y el mexicano Pato O’Ward en un par de próximas sesiones de práctica de la Fórmula Uno.

McLaren informó ayer que Palou, el campeón de IndyCar de 2021, correrá la primera sesión de práctica del viernes en el Circuito de las Américas en Texas. El español conducirá el auto de Daniel Ricciardo durante la sesión de 60 minutos.

O’Ward conducirá el auto de Lando Norris en la primera sesión de práctica en el final de temporada en Abu Dabi. El mexicano participó en la prueba de jóvenes pilotos en esa pista para McLaren en diciembre de 2021.

“No puedo esperar para salir a la pista en Abu Dabi. Me he desarrollado como piloto y me divertí mucho probando el auto del año pasado con el equipo, así que será una gran experiencia”, señaló O’Ward.

Palou y O’Ward han probado el auto de F1 para McLaren dos veces desde que terminó la temporada de IndyCar el mes pasado, en Barcelona y Austria.

“Alex y Pato quedaron impresionados con sus pruebas recientes”, afirmó el director del equipo McLaren, Andreas Seidl. “Es una gran oportunidad para que ambos demuestren sus habilidades en el escenario mundial de la Fórmula Uno, donde el enfoque será ayudar al equipo a prepararse para todo el fin de semana de carreras y no en los últimos tiempos de vuelta”.—AP