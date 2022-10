Yucatecos de gran trascendencia y valiosos pioneros

Cincuenta y tres años después de que Miguel Medina abrió la puerta a los yucatecos en unos Juegos Olímpicos, Henry Martín Mex por fin se colgó la primera medalla para la entidad.

Y más de un siglo después de que llegó el béisbol a tierras del Mayab, entre los miles que se han vestido de peloteros en los campos locales, por fin uno aterrizó en el mundo de las Grandes Ligas: Manuel Rodríguez.

Probablemente Henry también sea el primer yucateco que juegue en un Mundial de mayores, si el “Tata” Martino lo convoca, como todos esperan, para la Copa de Qatar el mes que viene.

La “época dorada” del boxeo que puso a Yucatán en los ojos del mundo con sus cinco monarcas universales es solo un esbozo hoy en día. De eso no queda nada. Difícil imaginar cuándo un peleador local llegará al trono universal. Pero sus cinco campeones, con Miguel Canto a la cabeza; además de la grandeza del “Güero” Medina en dos Juegos Olímpicos, la hazaña que tuvo a Carlos Iturralde debutando en Primera, y en Selección Nacional, antes que ninguno; la genialidad de Carlos Torre Repetto entre los más grandes del ajedrez, y la caballerosidad de Wílliam Berzunza León, dentro y fuera de los diamantes, hicieron el surco para la llegada de los herederos de sus glorias.

Difícil para el deporte en Yucatán, quizá acostumbrado poco a la alta competencia o a lo que hoy llaman deporte de élite. Porque no se entiende de otra forma que, habiendo tan buenos atletas (la historia y las leyendas lo dicen), se tenga a tan pocos jugadores en Primera y solamente uno haya sido capaz de llegar al mejor béisbol del mundo y también uno tenga una medalla olímpica.

“Titanes yucatecos” se tituló la entrega de la semana pasada en los “Domingos especiales de www.yucatan.com.mx”. La de hoy, “Herederos de las glorias”, evocando a las figuras de los años pasados y señalando a los más sobresalientes de estos tiempos, digamos de cinco décadas a los días actuales.

La primera, en fútbol

Henry se colgó la medalla de bronce con México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que en realidad se disputaron en 2021. Catorce yucatecos han desfilado por el firmamento olímpico, pero ni el clavadista Rómmel Pacheco Marrufo, el atleta más mediático y perseverante, ni David Mier y Terán Cuevas, el hombre récord con cinco asistencias a la justa de verano en tabla vela, pudieron subir al podio. Igualarle será tarea titánica.

Con Manuel Rodríguez se escribió otra página. No en cantidades industriales, pero sí varios yucatecos han probado suerte en el sistema de sucursales del béisbol de Grandes Ligas, y nadie llegó hasta que el “Bolón” de Umán fue subido al equipo grande de los Cachorros de Chicago en agosto de 2021. Varios scouts son los que han dicho que hay talento en Yucatán, pero por equis o por ye no llega nadie a MLB. Aunque su carrera es incipiente aun, Manuel está dejando su huella, y no solo quiere que sea recordado como el primero en llegar, sino en uno que llegó haciendo algo para la historia.

Lo que sí, los “pioneros” yucatecos merecen un lugar en la memoria. Viene a la mente Lupita Worbis Aguilar, aquella que, siendo una chiquilla, quiso jugar béisbol entre varones y, a como pudo, apoyada por sus padres, lo hizo. Pero luego se decantó por el fútbol y llegó a convertirse en la primera yucateca en ser parte de un equipo olímpico femenil, fue también mundialista de mayores, con logros muy recordados en selección como una victoria ante Estados Unidos. Si hay mujeres participando en estos momentos en las altas esferas del deporte, Lupita tiene un lugar de privilegio, como lo tuvo, años atrás, Gabriela Bolio Tapia, scouteada en unos previos de torneos en Mérida para ser parte del equipo mexicano de baloncesto en los años 70.

Rómmel, que fue seleccionado mexicano en todas las pruebas habidas y por haber en los clavados, será recordado como un titán por todo lo que creció, con la aventura iniciada desde que era un niño. Subió al podio en todas las competencias, salvo una: los Juegos Olímpicos. Pero lo que puede dejar otra huella es su perseverancia y preparación más allá de las albercas: se hizo de un nombre, todo mundo hablaba de él, fue imagen de marcas famosas y un perfil especial.

Otros pioneros

Unos años atrás, callado, sin el ruido de otros, apareció en escena Gerardo Torres. El “Tato” llegó al Atlas con los famosos jóvenes que brillaron forjados por Marcelo Bielsa y el yucateco llegó a Primera, fue seleccionado Sub-22 y también, cuando se dio la oportunidad a los equipos mexicanos, fue el primer yucateco en jugar en el firmamento internacional, alineando con el Caracas FC de la Liga de Venezuela en la Copa Libertadores.

Hoy en día, el deporte para atletas con capacidades diferentes está en auge gracias a la apertura e inclusión. No fueron muchos los iniciadores, pero en sillas sobre ruedas llegó la primera aparición en lo que hoy son Paralimpíadas, antes Juegos Paralímpicos: lo hizo Freddy Sandoval Chi. El “Chivo” fue el primero en una justa de ese nivel, compitiendo en pruebas de velocidad en los de 2004 en Atenas y 2008 en Pekín. Hoy el escenario en el deporte paralímpico en Yucatán es amplio. Jéssica García Quijano, una joven graduada en Educación, ha trascendido compitiendo en tae kwon do. La huella sigue.

De mitad de esas cinco décadas se podría uno topar con deportistas destacados, como Juan José Pacho, brillante shortstop que estuvo cerca del sueño de Grandes Ligas, se estableció en la pelota nacional, con los Leones en verano y Mazatán en el Pacífico, siendo campeón en el circuito invernal con su “otra patria”, destacando además por ganar dos veces como mánager la Serie del Caribe.

Guty Espadas Espinosa emuló a su padre, Guty Espadas Cruz, para convertirse en la primera pareja de padre e hijo campeones mundiales de boxeo; Rodrigo Pérez Rivas, el “Caballo”, llegó al quinteto mexicano que jugó ante los astros de la NBA y luego con varias campañas en la Liga Nacional de Baloncesto.

Cuna del más grande ajedrecista mexicano, Carlos Torre Repetto, y con muchos niños prodigios que luego se esfumaron, Yucatán tuvo a uno de los suyos entre los más importantes, cuando Manuel León Hoyos alcanzó el título de Gran Maestro, llegando incluso a sumar un ELO de 2,600. Pesas dio dos logros grandes: la medalla de oro de Josué Medina Andueza en el Campeonato Mundial Juvenil y la medalla de plata ganada en los Olímpicos Juveniles por Mauricio Canul Facundo, a la que se puede sumar la dorada más reciente, la de Lupita Quintal Catzín en la Serie Mundial de Karate. Habría para más nombres.— Gaspar Silveira