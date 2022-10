Ortiz pide “calma” tras golear a Puebla

América dio un golpe de autoridad al avanzar a semifinales aplastando al Puebla por global de 11-2; sin embargo, el técnico Fernando Ortiz lo toma con calma, pues está consciente que su equipo no ha ganado nada.

“No hemos logrado nada todavía. No quiero ser ave de mal agüero, pero los rivales que quedan en Semifinal van a ser muy difíciles. Vamos a ver quien nos toca, vamos a prepararlo, afrontarlo y ahí veremos”, declaró en conferencia de prensa.

Nunca en la historia de las liguillas, un equipo de la Liga MX había logrado anotar 11 goles en una misma serie, pero ni siquiera esto es motivo para que el “Tano” eche las campanas al vuelo.

“Estamos más enfocados en la cantidad de goles que hicimos que en cómo jugamos para sacar el resultado. Para que no suene mal, me interesa más cómo los chicos resolvieron el partido, no la cantidad de goles. Calma”, comentó.

Pasamos a semifinales, mañana sabremos el rival para ver dónde poderlo lastimar y ver que no nos lastimen. No quiero dimensionar, calma”, agregó.