Cautela, clave de Almada

Ganar por tres goles no estaba presupuestado para nadie tras los primeros 45 parejos entre Pachuca y Rayados que se vivieron en el Estadio Hidalgo el jueves pasado por la noche.

Por eso, Guillermo Almada, entrenador de los Tuzos, no se fía de los Rayados y espera un duelo muy complicado en Monterrey, en donde intentará cerrar su boleto a la final del Apertura 2022 de la Liga MX.

“Debemos tratar de ir a ganar, la serie no está cerrada. Monterrey tiene jugadores de categoría, debemos tratar de tener la pelota y atacar cuando la tengamos. Iremos con la humildad”, señaló el estratega uruguayo, uno de los que levantaron la mano para dirigir a la selección nacional a partir de enero cuando, en teoría, se acaba el contrato de Gerardo Martino, mismo que no se espera que renueve.

Los Tuzos cerrarán la semifinal mañana en el BBVA, hogar de los Rayados. Si el Pachuca quiere estar en su segunda final al hilo debe mantener su ventaja en el marcador y no dejarse empatar ya que una igualada le daría el pase al Monterrey, por su mejor posición en la fase regular en la que fue segundo.

“No hicimos un buen primer tiempo, tuvimos que estirar las orejas, hablar más fuerte de lo normal en el medio tiempo y los hicimos reaccionar. En el primer tiempo estuvimos pasivos, en el segundo tiempo fuimos más agresivos y tuvimos más posesión de pelota”, añadió el estratega de 53 años.

Ofrece disculpas

Erick Aguirre, antiguo defensor del Pachuca, se fue expulsado en la segunda parte tras propinarle una patada al colombiano Marino Hinestroza, quien además no pudo continuar en el partido de ida de semifinales.

Ante esto, el jugador de los Rayados fue a ofrecerle disculpas al jugador de los Tuzos, algo que se pudo ver en un vídeo que compartieron las redes sociales del equipo hidalguense.

Aguirre le pregunta ¿Cómo está? Y Marino le responde: “Bien, hermano. Tranquilo que son cosas que pasan”.

Erick le comenta y le ofrece “una disculpa, ustedes me conocen saben que no soy mala persona, una disculpa y ojalá no sea nada grave. Cualquier cosa, vamos a estar en contacto”. Hinestroza contestó: “Sí hermano, tranquilo, gracias”.

Al terminar de expresar sus disculpas, Aguirre y se abrazan en muestra de compañerismo. Todo frente a la esposa y padre del jugador de Pachuca que estaban en el vestidor.— EFE