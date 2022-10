Cosechan los frutos de Bryce

John Middleton imaginó momentos como estos cuando Bryce Harper llegó a Filadelfia en el 2019.

Hits importantes en situaciones de apremio. Harper en el papel protagónico, alzando un trofeo. Bailando y cantando en el vestuario, empapado de champagne.

“Todo lo que imaginamos se ha hecho realidad”, dijo el socio gerente de los Filis. “No ha habido decepciones. A veces cuando pasas por un proceso así, terminas recibiendo a alguien totalmente diferente de lo que pensabas”.

“No es el caso con Harper. Está comprometido con ganar y hará todo lo necesario para lograrlo. Creo que, si le decimos que salga a jugar en la antesala, lo haría sin problemas. Batea en donde lo pongas en la alineación. Simplemente quiere ganar”.

Harper es una de las principales estrellas del béisbol, pero por primera vez en su carrera, estará en el medio del escenario más alto del deporte mañana por la noche, cuando los Filis se midan a los Astros en el Juego 1 de la Serie Mundial en el Minute Maid Park.

Comienza la serie habiendo tenido una de las mejores postemporadas en la historia del béisbol. Batea .419 (de 43-18) con seis dobles, cinco jonrones y 11 empujadas en 11 juegos.

Resulta curioso ver cómo resultan las cosas. Los Filis estuvieron en la puja por Manny Machado en febrero del 2019, pero el antesalista decidió aceptar una mejor oferta de San Diego. Poco después, Middleton abordó su jet y viajó a Las Vegas para reunirse con Harper, su esposa Kayla y su agente Scott Boras.

Middleton le ofreció un pacto por 13 años y US$330 millones y el resto es historia. Hoy, ambos están en la Serie Mundial.

“No me gusta mirar hacia atrás”, dijo Harper. “Me gusta siempre seguir con la mirada hacia adelante. Este juego se trata de: ‘¿Qué has hecho por mí últimamente?’ Es así. Como equipo, nunca dudamos de nuestra identidad. Un chico se lesiona, y el otro responde. Un manager es despedido, y continuamos. Como club, creo que estamos en donde debemos estar”.

“A un nivel personal, como dije, no me gusta mirar hacia atrás, pero estoy agradecido por las experiencias que tuve cuando era joven y me llevaron a donde estoy hoy. Como compañero, persona, padre, todo”.

Harper ha crecido como persona desde que llego a los Filis. Él y Kayla ahora tienen dos hijos. Cumplió 30 años el 16 de octubre.

También ha crecido en el terreno de juego, algo que el cañonero Nick Castellanos destacó después de que Harper conectó el jonrón de dos careras que le dio la ventaja definitiva a Filadelfia en el octavo inning de la victoria en el Juego 5 de la SCLN frente a los Padres, 4-3.

“Yo diría que verlo conectar ese cuadrangular … no la bola, sin ponerle atención a la bola, sino verlo a él, fue una gran lección para mí, poder verlo y aprender”, declaró Castellanos. “La manera en la que fue capaz de sumergirse en el momento y mantenerse enfocado y calmado fue increíble.

“Fue ahí donde me di cuenta de lo que ha crecido como persona. Conectó un jonrón de oro”.— MLB