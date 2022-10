BARCELONA.— Shakira y Gerard Piqué ya llevan casi cuatro meses de haberse separado tras 12 años de noviazgo. A pesar de que hasta el momento ninguno de los dos ha revelado la causa de su ruptura —aunque todo parece indicar una infidelidad por parte del futbolista a la cantante— recientemente internautas han asegurado que el español ejerció violencia psicológica contra la colombiana.

¿Piqué ejerció violencia psicológica contra Shakira? Mandó a callar a la cantante

En redes sociales, los recientes acontecimientos en torno al jugador del FC Barcelona y la cantante no son los únicos que han dejado perplejos a sus seguidores, pues hace poco un polémico momento que vivió Shakira con Piqué se ha viralizado y desatado las críticas contra el defensa del azulgrana.

Internautas revivieron el incómodo momento en que Piqué habría pedido a Shakira que "cerrara la boca".

De acuerdo con un hilo en Twitter, la cantante habría afirmado en una entrevista que no podía grabar sus vídeos con hombres y que sólo debía limitarse a trabajar con mujeres.

No me consta que Shakira haya sufrido violencia emocional con Gerard Piqué, pero hay cosas que me hacen pensar que si, así que

ABRO HILO uD83EuDDF5uD83EuDEA1uD83DuDEA9 pic.twitter.com/a8Vj1UPW1w — uD835uDC12uD835uDC1EuD835uDC25uD835uDC1EuD835uDC27uD835uDC1E uD83DuDD5BuD83CuDF19 (@la_folkloRik) September 28, 2022

Después de las controversiales declaraciones, la colombiana mencionó que Piqué le había pedido que la próxima vez "cerrara la boca".

"Es verdad, no puedo actuar con un hombre en mis vídeos, entonces ahora me toca con mujeres. Gerard me dijo: la próxima vez cierra esa boquita en tus entrevistas, vale", dijo la intérprete de "Me enamoré".

Debido a las reacciones de sus seguidores, Shakira tuvo que aclarar que el futbolista no es una persona celosa ni territorial, y mencionó que todo se habría tratado de una broma.

"Hola a todos. Recientemente, en algunas entrevistas mencioné que Gerard a veces podía ser territorial. Lo dije de forma humorística, pero veo que muchos medios de prensa lo han tomado de manera literal. La realidad es que tenemos una relación muy linda y de mutua confianza. La próxima vez seré más cuidadosa al usar mi sentido del humor", afirmó la cantante.

Sin embargo, esa no sería la única vez que presuntamente, Piqué ejerció violencia psicológica sobre la cantante.

Otro momento fue cuando en 2016 reconocieron al futbolista como 'El deportista catalán del año'. Ahí la cantante llevaba un vestido sin sostén, pero después se colocó un abrigo para que el detalle no se notara.

Ese mismo año, Shakira canceló sus presentaciones en los Latin Grammys y los AMAs para acompañar a su pareja en una cena que él organizó para dar a conocer un patrocinio de su equipo.

Cabe destacar que, recientemente la cantante se sinceró con la revista Elle, a la cual brindo una entrevista en la que confesó que durante su relación ella fue quien sacrificó su carrera para que el noviazgo funcionara.

Shakira aseguró que apoyó al futbolista para que él ganara títulos y se concentrara en su deporte, mientras que ella dejó su carrera en la música en segundo plano.

“Gerard, como futbolista, quería jugar al fútbol y ganar títulos, y yo tenía que apoyarlo. Quiero decir que uno de los dos tuvo que hacer un sacrificio, ¿no? Y así, uno de los dos tuvo que hacer ese esfuerzo y ese sacrificio y yo lo hice, puse mi carrera en segundo plano y me vine a España a apoyarlo para que pudiera jugar al fútbol y ganar títulos. Fue un acto de amor”, explicó la cantante.