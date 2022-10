Tom Brady va a la escuela

WASHINGTON (AP).— En algunas escuelas de Tampa Bay los alumnos usan tubos de goma-espuma y esferas vibradoras para dar masajes a sus músculos, en busca de ganar fuerza y flexibilidad.

Todo es parte de un nuevo programa de educación física del mariscal de campo Tom Brady, cuya visión de una vida saludable alimenta un imperio comercial en el campo de la salud.

El acuerdo con las escuelas del Pinellas County (Florida) representa la incursión en la educación del mariscal de Tampa Bay y sus métodos, entre ellos algunos descritos como pseudociencia.

Expertos en educación física cuestionan si es posible que niños de corta edad se enfoquen en el programa de manera sostenida. Pero hay quienes dicen que el programa, y el hecho de que esté asociado con Brady, ganador de siete Super Bowls, despierta el interés de los jóvenes en la nutrición y el cuidado de su físico.

“Siento que mis piernas están mucho más livianas, no me pesan tanto”, expresa Antoine James, alumno del tercer grado de secundaria. “Realmente ayuda”.

Partes del programa son usados en clases de gimnasia y salud de un plan piloto en diez escuelas del distrito de 95,000 estudiantes. La Fundación TB12, organización sin fines de lucro de la compañía de Brady, costea la capacitación de personal y suministra el equipo.

La publicidad que esto genera, desde ya, es gratis.

Los adultos que emplean el Método TB12, como lo describe Brady en un libro que publicó en 2017, pueden contratar un entrenador por 200 dólares la hora en uno de los centros de entrenamiento de su empresa. Su línea de productos incluye proteínas en polvo de origen vegetal, electrolitos y tubos vibradores que cuestan 160 dólares.

Cuidado personal

“Estoy seguro de que uno de los beneficios es que ayuda a los chicos a desarrollar el hábito de cuidar su físico y hacer ejercicio”, dice Karen Rommelfanger, profesora adjunta de neurología y psiquiatría de la Emory University. “¿Pero al mismo tiempo produce otra generación de consumidores de sus productos?”.

El Pinellas County planea expandir el programa a todas las secundarias y preparatorias del condado el año que viene. El objetivo de la fundación de Brady es que se lleve a otros distritos.

“Hoy por hoy nos enfocamos en clientes un poco mayores”, apunta Grant Shriver, presidente y CEO de TB12, cuya clientela tiene en promedio 40 años. “Esto nos da una idea de cómo podemos incorporar más gente”.

“En mi infancia levantabas pesas y te alentaba saber cuánto podías levantar. Esto es algo muy diferente”, recuerda Kevin Karo, director deportivo de las escuelas públicas de Brockton (Massachusetts), quien ensayó el programa en 2020, cuando Brady jugaba todavía con los Patriots, el equipo en el que hizo casi toda su carrera.

Su distrito está contratando a algunos de los miembros de TB12.

La mayor parte de las recomendaciones de Brady son conocimientos generales, incluido el énfasis en la actitud positiva, buena nutrición y dormir lo suficiente. Otros aspectos despiertan escepticismo. En su libro, por ejemplo, atribuye su propensión a no quemarse con el Sol al hecho de que toma mucha agua. Su preparador físico Alex Guerrero fue investigado por las autoridades antes de sumarse al equipo del deportista por afirmar sin sustento que un suplemento que promovía podía curar conmociones cerebrales.

Antipesas

Brady, quien sigue activo en la NFL y rindiendo al máximo a los 45 años, dice que su programa hace a un lado la cultura basada en el levantamiento de pesas. Favorece el uso de bandas elásticas y de algo que llama “pliabilidad”, que enfatiza la flexibilidad y los masajes.

Brady asegura que todo lo que ha aprendido en 23 años en el fútbol americano “puede ayudar a la gente de distintas formas”.

“Creo que empezar (a cuidarse de) joven es muy importante”, afirma. “Y que hay que educar a la gente acerca de lo que funciona, no a hacer las cosas como se hicieron siempre”.

Los preparadores físicos ensayan desde hace tiempo rutinas que incluyen una mezcla de pesas, flexibilidad y ejercicios de balance, según Mike Fantigrassi, director de desarrollo de productos de la Academia Nacional de Medicina Deportiva, que entrega los certificados de preparación física. Pero alerta que le preocupa la enseñanza de la “pliabilidad” en las escuelas como si fuese algo corroborado por la ciencia.

“Inventaron ese término”, apunta. “Algunas de estas cosas no se sustentan en la ciencia. Para mí, lo que se enseña en las escuelas tiene que basarse en la ciencia”.

Nutrición

El aspecto nutritivo del programa también tiene algunos escépticos.

Brady recomienda alimentos como pimientos, tomates y berenjenas para combatir las inflamaciones. Expertos como Eric Rimm dicen por su parte que esos consejos son extremos y no tienen sustento científico.

De todos modos, Rimm, profesor de Epidemiología y Nutrición de la Escuela de Salud Pública de Harvard, considera que la iniciativa de Brady puede tener beneficios. “Si ayuda a hacer a un lado la dieta promedio de los chicos de tercero de secundaria y hace que se preocupen por lo que comen, claro que será mucho más saludable. Eso es fantástico”.

El programa no usa el libro de Brady como texto escolar, destaca Ben Wieder, integrante de la Fundación Educativa de Piniellas. “Tom Brady come helado de aguacate. Nosotros no inculcamos a los chicos que coman helado de aguacate”.

Agrega que muchos de los elementos están avalados por la ciencia y encajan en las pautas educativas de Florida. “Si lees el libro, sospecho que el 90% o 95% de su contenido está aceptado universalmente”, dice.