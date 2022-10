Tom Brady y Gisele Bündchen se separan, reportan medios internacionales

Tom Brady y Gisele Bündchen se separan, así lo informó "The NY Post", entre otros medios, la mañana de este martes 4 de octubre. De acuerdo con la información reportada, el quarterback de los Tampa Bay Buccaneers y la supermodelo ya han contratado a sus respectivos equipos legales para comenzar los trámites de divorcio.

Recordemos que la temporada pasada de la NFL, Tom Brady anunció su retiro de manera oficial pese a que aún le quedaba un año de contrato con el equipo. La razón principal de su retiro no era un tema físico, sino que su familia lo necesitaba y querían que estuvieran más presente.

Tanto Tom Brady como Gisele han estado viviendo separados desde hace varios meses por una enorme discusión tras su regreso a los emparrillados.

“En realidad, nunca pensé que esta discusión sería el final de ellos, pero parece que lo es... Ambos tienen abogados y están analizando lo que implicará una separación, quién se queda con qué y cuáles serán las finanzas”. dijo una fuente a Page Six.

Gisele Bündchen habla de sus problemas con Tom Brady

Hace unos meses y tras comenzar los rumores de una fuerte crisis matrimonial, Gisele Bündchen habló sobre Tom Brady y reveló que el fútbol americano es un deporte de riesgo, y sus hijos aún son pequeños, por lo que ella necesitaba que estuviera para acompañarlos y verlos crecer.

“Este es un deporte muy violento, y tengo hijos y me gustaría que él estuviera más presente”, dijo a la revista Elle.

Asimismo, la modelo de origen brasileño reveló que ella había hablado con Brady sobre su retiro de la NFL, su futuro y lo que seguiría después para él y para su familia. Gisele aseguró que ella hizo su parte y que su principal enfoque siempre fue que él recibiera el apoyo de su familia para que pudiera concentrarse al 100% en su carrera profesional

“Definitivamente ha tenido esas conversaciones con él una y otra vez... hice mi parte, que es estar para mi marido; me mudé a Boston, y me enfoqué en crear un ambiente amoroso para que mis hijos crecieran y estuvieran allí apoyándolo a él y sus sueños. Ver a mis hijos convertirse en los pequeños y hermosos humanos que son, verlo a él triunfar y sentirse realizado en su carrera, me hace feliz”, continuó Bündchen.

Incluso, Gisele confesó que tomó la decisión de poner su carrera en el modelaje en segundo plano para que él pudiera conseguir sus triunfos al lado de los Patriots y ahora con los Buccaneers. Incluso el mismo Tom Brady habló al respecto en un podcast, asegurando que ella se hizo cargo de sus hijos y aún había cosas que quería lograr a nivel profesional.

“Ella no ha trabajado tanto en los últimos 10 o 12 años, se ha dedicado a criar a nuestros hijos y ha aceptado llevar una vida en Boston y luego mudarse a Florida. Se ha encargado de la casa durante mucho tiempo y creo que hay cosas que quiere lograr”.

En 2020 en una entrevista de radio con Howard Stern, el deportista ya había reconocido que no todo era perfecto entre ellos y que habían logrado superar momentos difíciles.

“Hace dos años, Gisele no estaba satisfecha con nuestro matrimonio. Necesitaba un cambio. Me dijo que aunque la situación funcionara para mí, no era lo mismo para ella. Hay que trabajar en las dos partes para que sea sostenible”

Tom Brady y Gisele Bündchen: la millonaria fortuna que pelearían en su divorcio

Tom Brady y Gisele Bündchen solicitarán su divorcio en Florida, indicaron los expertos legales a diversos medios. Otra fuente que conoce a la pareja confesó que van a dividir una fortuna de aproximadamente 26 millones de dólares debido a todas las propiedades que tienen.

De 2021 a 2022, el patrimonio neto general Tom Brady aumentó de 180 millones a 250 millones dólares y apenas en mayo pasado, Forbes informó que ahora es el noveno atleta mejor pagado del mundo gracias a sus patrocinios con Under Armour, Sam Adams, Foot Locker y Tag Heuer.

En diciembre de 2020, compraron una una casa de 17 millones de dólares en Indian Creek Island en Miami, apodada “Bunker de los multimillonarios”. Planearon derribar la mansión de cinco dormitorios y construir una nueva. Pero el trabajo quedó suspendido por los problemas en la pareja.

Gisele y Tom también tienen una casa en Tribeca, Nueva York la cual tiene un valor de 3.6 millones de dólares y una propiedad de USD 5,7 millones en el Yellowstone Club, Montana.

La propiedad favorita de Bündchen es su hogar en la Península de Nicoya en Costa Rica, donde la familia a menudo va de vacaciones.