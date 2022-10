El récord que no debió romperse

El pasado 28 de septiembre Aaron Judge empató el récord de Roger Maris al batear su jonrón número 61. En el estadio estaba presente su madre y el hijo de Maris, quien estuvo junto a ella para celebrar la dicha de aquel momento.

Este hecho trae a mi memoria la historia trágica de Maris durante la temporada del 61. Sobre la mesa, estaba el récord de jonrones en una temporada que Babe Ruth había logrado en la campaña de 1927. Finalmente, fue Maris quien superó el récord de la leyenda. Pero en vez de ganarse el respeto y la admiración de los fanáticos, irónicamente se ganó su repudio al no concebir que un beisbolista tan poco conocido pudiera hacerse de la nueva marca.

A pesar de que Maris fue el mejor de la temporada, era Mantle quien era considerado un ídolo entre los aficionados, en parte debido a su gran parecido con Ruth. Mantle era extremadamente mediático, lo contrario a Maris, quien solía ser mucho más reservado. Incluso Mantle en algunas entrevistas afirmaba que de no ser por “algunos tropiezos en su vida personal” pudo haber roto cualquier récord, no solo el de la temporada de 1961.

Las personas no estaban contentas y la prensa tampoco y es que Maris, a punto de romper el récord de Ruth, desató la inconformidad de ciertos periodistas, entre ellos Ford Frick, periodista y Comisionado del béisbol, aficionado de Ruth, quien en una extensa nota insistió en que Maris tenía que romper la marca en 154 juegos, no en 162. Cuando finalmente Maris rompió la marca, ordenó ponerle un asterisco para indicar que no había logrado romper la marca de Ruth, alegando que había una diferencia de partidos jugados en ambas temporadas. Era evidente que Maris sufría, pero siempre se portó a la altura, aunque eso únicamente atrajo hacia él más desprecio de los periodistas. Tras romper el récord del “Bambino”, no dio entrevistas, y eso enfureció las críticas del prestigioso periódico “The New York Times”, que describió a Maris como alguien malhumorado y mal agradecido.

Un año después y luego de recibir todo el rechazo colectivo, en una entrevista dijo lo siguiente: “Ya me cansé de ser una buena persona. No vale la pena. El mundo no está hecho de cortesía”. Aquel comentario lo pondría en la mira, pues desde aquel momento todos estarían pendientes de su primer error.

Maris vivió el resto de sus días con el peso de haber roto el récord de la leyenda del béisbol, sin ser reconocido. El asterisco fue retirado en 1992, siete años después de que Maris falleciera. Jamás lo supo. Es cierto que Maris tiene una placa de mención en el Salón de la Fama en Cooperstown, pero jamás tuvo el reconocimiento que Ruth o Mantle tuvieron. Es sorprendente como el fanatismo puede hacer que las personas cometan actos tan injustos. Los hechos de la vida son innegables. Maris rompió el récord de Ruth, esa es la verdad aunque muchos se empeñaron en negarla. Mérida, octubre de 2022