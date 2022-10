Verstappen, en busca de la perfección en el GP de Japón para ser bicampeón de la F1

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) no tuvo su mejor actuación en el último Gran Premio. Un error de sus ingenieros en la clasificación lo hicieron partir del puesto número ocho, sin embargo, el día de la carrera sintió la necesidad de recuperar puestos que lo llevaron a cometer errores graves que lo mandaron en momentos en zona fuera de puntos.

Verstappen está próximo a coronarse como bicampeón de pilotos en la Fórmula. Tras un mal inicio de temporada tanto para él como para "Checo" Pérez, hoy el neerlandés ya solo piensa en el GP de Japón, que se correrá en Suzuka. Para festejar en el país nipón su bicampeonato necesita llevar las cosas casi a la perfección.

"Volvemos a Japón después de lo que parece ya bastante tiempo, así que no puedo esperar por volver a correr en Suzuka de nuevo. Me encanta Japón, tengo muy buenos recuerdos; la comida me encanta y los aficionados son muy especiales, son muy agradables y amables", explicó Verstappen, que aventaja en 104 puntos al monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y en 106 a Sergio Pérez, que viene de ganar, el pasado domingo, el Gran Premio de Singapur.

Max Verstappen en Singapur

"Tenemos una nueva oportunidad de ganar el Mundial de pilotos, para lo que tenemos que necesitamos tener un fin de semana perfecto. Pero eso es algo que sería posible, por lo que tenemos que darlo todo", comentó Verstappen, 31 veces ganador en la F1, once de ellas esta temporada.

"La pista es muy de la vieja escuela. Tiene muchas curvas rápidas y tienes que ir creciendo en cada sesión", explicó el nuevo ídolo deportivo de la afición de los Países Bajos.

"Habrá que ver qué pasa con el tiempo, ya que he oído que podría llover; y eso podría añadir picante a las cosas", comentó Verstappen con miras al Gran Premio de Japón.

