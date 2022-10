Se espera noche intensa de boxeo en el Siglo XXI

Vaya que se espera cloroformo para la velada de esta noche, “Pruebas de fuego”, en el Centro de Convenciones Siglo XXI.

Los protagonistas, tras cumplir el trámite de la báscula, se declararon listos para subir al cuadrilátero.

“Estoy listo. Como he dicho, me he preparado con todo para esta pelea, y así ha sido toda mi carrera: trabajar y trabajar”, destacó Zaid “Colorado” Rejón, invicto peso pluma yucateco, quien hoy se medirá con Luis Ronaldo “Rony” Ruelas, un tapatío de los que tiene respaldo de la principal figura mexicana, Saúl “Canelo” Álvarez. Ambos dieron 57.300 en la romana.

La segunda estelar tuvo “peros” en el pesaje, pues Miguel “Diamante” Álvarez, de Nayarit, registró más de lo pactado en súpergallo, con 56.900, por los 55.700 de Hafit “Lobo” Talavera.

Los representantes de ambos peleadores tuvieron acuerdos económicos para la multa respectiva y la pelea se llevará al cabo.

En minimosca, Axel Talavera y el capitalino Erick Badillo no tuvieron problemas para marcar lo establecido, igual que Ángel Patrón y Denovan “Silencioso” Salazar, en pluma.

“Tenemos material suficiente para que sea una interesante función. Los peleadores de casa saben que tienen que entregarse si quieren seguir creciendo”, dijo el presidente de Max Boxing, Mario Abraham Xacur, durante la ceremonia de pesaje de ayer en el Hotel Ibis de Galerías.

Y es que tanto la proyección de los principales gladiadores yucatecos tiene que ir de la mano con enfrentarse a rivales de calidad.

“Se ha procurado que los contrincantes tengan un buen cartel para que puedan ser exigidos. Solamente así podrán medir sus fuerzas en realidad”, dijo el empresario yucateco. “Hay talento, pero se tiene que explotar de forma adecuada”.

La función de esta noche presenta una hoja con diez combates en varias divisiones, arrancando a las 6 de la tarde. Los boletos se venderán en el acceso al Siglo XXI.— Gaspar Silveira Malaver