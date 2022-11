Mexicana brilla en Alpine

La presencia mexicana en la Fórmula Uno no se limita solo a Sergio “Checo” Pérez o Esteban Gutiérrez. En el Gran Circo hay más talento mexicano que merece ser reconocido. Tal es el caso de Dalia Ramos, una ingeniera tricolor que es parte del equipo Alpine, donde comparte sus conocimientos en busca de colocar a la escudería francesa en los primeros planos de la F1.

“Esto es como un sueño, llegar a mi país y ser recibida de esta manera es para mí todo un sueño”.

La ingeniera dijo cuál es su parte favorita de trabajar para la escudería francesa.

“Cuando creo que he hecho algo por alguien de mi equipo. Cuando yo llegué había una área que me preocupaba porque se habían quedado sin un líder. En ellos me enfoqué en un principio. El otro día uno de ellos me dijo: ‘Dalia, estoy muy contento porque parece que ahora sí las cosas están cambiando para bien’. Para mí, la mejor retroalimentación que puedo recibir de mi trabajo es que ellos estén viendo la mejora”, aseveró.

También compartió un mensaje para todas las niñas y mujeres que tienen un sueño para conseguirlo.

“Lo más importante es que eso de que había cosas para mujeres y para hombres ya no existe más. No crecí con esa idea preconcebida, la encontré a lo largo de mi carrera, pero lo más importante es que el mundo está abierto para todas. Somos igual de capaces e inteligentes. Vamos a lograr todo lo que nosotras queramos lograr. Nos toca trabajar un poquito más duro, pero estamos equipadas para eso y vamos a llegar tan lejos como queramos. Siempre”.

Récord de asistencia

El Autódromo Hermanos Rodríguez tuvo una espectacular entrada, misma que registró un nuevo récord para la carrera que se lleva al cabo cada año en nuestro país y así superar a la asistencia de 2021 con cerca de 400 mil aficionados.

Desde las primeras prácticas hasta la carrera, cada día de actividad se vio superado en asistentes.

El viernes de prácticas tuvo 108,981 personas, de acuerdo con el comité organizador. El sábado, día de la tercera práctica y la calificación, asistieron 140,987 aficionados. El domingo acudieron al recinto de la Magdalena Mixihuca 145,934 para contabilizar un total de 395,902 asistentes a lo largo de los tres días de actividad. Cabe destacar que los organizadores colocaron más gradas en diferentes zonas, ya que los boletos se agotaron en menos de 24 horas el día que salieron a la venta.

Ayer se publicó en redes sociales que la venta de los boletos que tendrá el próximo Gran Premio que se realizará del 27 al 29 de octubre de 2023, saldrán a la venta el 15 de noviembre, según anunciaron los organizadores a través de un comunicado.— EL UNIVERSAL