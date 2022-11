El anfitrión y tres rivales complicados

A poco más de una semana de que arranque Qatar 2022, en las páginas del Diario tendremos un análisis uno a uno de los Grupos del Mundial.

Los favoritos, los que pueden sorprender y los pronósticos de cara a la última Copa del Mundo de 32 selecciones, pues Estados Unidos, México y Canadá 2026 ya contará con 48 cupos para su fase grupal.

Comenzamos con el Grupo A, el del anfitrión.

QATAR tendrá un doble motivo para celebrar.

Primero, y a pesar de todas las críticas por la forma en la que obtuvo la sede —se habla de malos manejos y sobornos de autoridades de FIFA—, el país de Medio Oriente albergará el mayor torneo a nivel de selecciones y también participará en uno por primera vez en su historia.

El fútbol qatarí no es el más iluminado de Asia, su Confederación. Con esto en mente, desde que se confirmó la sede en 2010, su Federación comenzó un plan pensando en la Copa. Sin jugar eliminatorias la idea era tener una selección competitiva y no repetir lo hecho por Sudáfrica en 2010, que no pasó de los tres partidos.

Con cinco años al frente de la selección, el español Félix Sánchez Bas tiene un pasado en La Masía —la “fábrica” de jugadores del Barcelona— por lo que su juego tiene esas bases: mucha posesión de balón, circulación e intención para ir al ataque.

PAÍSES BAJOS es, en el papel, el seleccionado que debe llevar la batuta.

Siempre competitiva, la otrora selección holandesa —por eso del cambio de su nomenclatura— comenzó con una derrota la eliminatoria; una goleada en Estambul ante Turquía, lo que presagiaba un bravo periplo camino al Mundial.

No fue así.

Luego de eso todo fue un paseo para los dirigidos por Louis van Gaal. Fueron nueve partidos sin derrota, con únicamente dos empates (1-1 ante Noruega en Oslo y 2-2 con Montenegro en Podgorica) y a sellar el boleto.

Lejos estamos de la época del fútbol total, pero la esencia no la pierden. Es un equipo que antepone el ataque veloz a la posesión del esférico, aunque no la desconocen.

¿Son los favoritos? El siguiente dirá lo contrario.

SENEGAL se clasificó tras una emocionante definición por pénaltis en la repesca africana.

Ganó el Grupo F (ante Togo, Namibia y Congo) con suma facilidad. Cinco victorias y un empate para conseguir 16 puntos. Lo difícil en la eliminatoria de África es la última ronda: un cruce complicado ante Egipto.

Tras una derrota por la mínima en la ida jugada en El Cairo, los “Leones de Teranga” ganaron en tiempo regular y consiguieron su boleto desde los once pasos, eliminando a los “Faraones” de Mohamed Salah.

Aliou Cissé dirige a los africanos, que tienen jugadores importantes en equipos destacados. Si Sadio Mané, su gran figura, no se recupera, las posibilidades de Senegal bajan mucho.

No muy lejos del favoritismo de Países Bajos o Senegal hay un integrante del fútbol sudamericano.

ECUADOR es parte del competitivo pelotón representante de Conmebol.

Los ecuatorianos se quedaron con la cuarta —y última— plaza directa al Mundial, detrás de Brasil, Argentina y Uruguay, en ese orden. En quinto acabó Perú, que a la postre fue eliminado en el repechaje internacional por Australia.

Son más conjunto que individualidad. Moisés Caicedo es su luminaria más brillante con apenas 21 años.

Gustavo Alfaro llegó en 2022 al banquillo de la “Tricolor” y dio en el clavo, fortaleciendo la zona baja primero para después construir al frente. Con esto en mente, la fortaleza ecuatoriana radica más en el bloque que en el individuo.

Sin Mané, el favorito es Países Bajos, con Ecuador merodeando por el segundo sitio por el que peleará con Senegal. Qatar parece será comparsa en su propio Mundial.— MIGUEL CALDERÓN LÓPEZ