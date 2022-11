”Con todo, en Las Ventas o cualquier plaza”

En los archivos taurinos aparecen fotos de Román Collado, joven torero valenciano, saliendo cargado en hombros luego de una corrida triunfal en la Plaza de Las Ventas. Igual otras, en las que se va en las manos, a pie apurado, de las asistencias que le socorrieron tras una brutal cornada en el mismo coso de Madrid.

O el triunfo o la vida. Así dice el diestro ibero que es su tauromaquia y su personalidad, dentro y fuera de los ruedos.

“Todo es real, mi toreo, mi persona, son verdad. Y eso, creo, me puede llegar a alcanzar la meta que ahora emprendo de ser un torero conocido y apreciado, triunfador también, en ruedos de México. Lo comenzaré aquí en Yucatán”, dice Román, quien llegó en la madrugada de ayer a estas tierras para su estreno en el Sureste. El domingo, a las 4:30, tendrá una cita en el coso de “La Esperanza”, un ruedo portátil instalado en el recinto de la Feria Yucatán de Xmatkuil.

Ha toreado dos tardes en México, en la Monumental de Aguascalientes, “pero esta es la primera vez que llego a estas tierras y lo que van a ver es al Román que se puede ver en Madrid, en Sevilla, en Pamplona… El Román auténtico que siempre he sido. No tengo porque mostrar otra cosa que no sea como soy de verdad”.

La temporada europea, finalizada en octubre, le permitió torear en 37 festejos en total, puntuando en las principales ferias de España y de Francia. “Un buen número, si se toman en cuenta las dificultades. El Covid golpeó fuerte a la fiesta en España, pero fue una buena cantidad de corridas”.

Mantenerse entre las ferias grandes o en las plazas donde se dan festejos con regularidad tiene sus bemoles, como el torero indica. “No es fácil abrirse paso, hay toreros digamos que fijos en las ferias grandes. Entonces, tienes que abrirte paso poco a poco, dando lo mejor que tienes para que te vean. Creo eso tiene que ser la carta de presentación de un torero: entregar todo tarde a tarde, siendo como se es. Por eso estamos siempre en las principales ferias”.

Y esa personalidad quiere que le acompañe mañana en Xmatkuil, cuyo ruedo, ya instalado y listo, visitó ayer de cara a su estreno en Yucatán. “Si decidí estar aquí es por algo, me da confianza la empresa que me buscó para venir, me da ilusión poder torear en esta feria. Y también quiero ir a torear a la Plaza Mérida. Pero, claro, me tengo que ganar un lugar porque esa plaza es de las más importantes del país y si te contratan, es por algo”.

Con casi ocho años de alternativa y 29 de edad, Román Collado Gouinguenet (hijo de padre español y madre francesa), quiere que la apuesta que arranca mañana trascienda. “Que esta corrida me permita abrirme camino en México. Vamos a entregar todo, como soy”.

Ayer conoció el coso donde debutará, durante un recorrido al mediodía por la Feria de Xmatkuil. En una charla con los empresarios que lo contrataron, previa a la entrevista, hizo preguntas sobre plazas, encastes ganaderos, formas de llevar la tauromaquia en México, el por qué vienen figuras y por qué no, particularmente en el Sureste. “Quiero torear y dejar una huella, me gustaría algún día poder confirmar en la Monumental México, que se me conozca por mi toreo. Seré honesto ante la cara del toro siempre”, indica.

“A veces vas a triunfar, a veces vas a sufrir, pero si te entregas, el público lo notará. Creo ese ha sido mi toreo. Y por eso me meten a las ferias importantes”.— Gaspar Silveira