Checo Pérez explota contra Max Verstappen en GP de Brasil: ''Esto demuestra quién es''

Checo Pérez terminó séptimo en el GP de Brasil este domingo y aunque su participación no fue buena, lo peor fue la polémica que se desató entre él y el actual campeón de Fórmula 1, Max Verstappen.

Triunfo de George Russel, que fue el dominador absoluto en las 71 vueltas, segundo puesto para Lewis Hamilton, que recuperó con gran ritmo tras haber chocado con Max Verstappen en la vuelta siete y tercer puesto para el Ferrari de Carlos Sainz.

Las estrategias de la carrera sprint y las del domingo no funcionaron, dejaron lejos de buenos puntos a sus pilotos, sobre todo a Checo Pérez, que definirá el subcampeonato ante Charles Leclerc en la última carrera de la temporada. Charles Leclerc fue cuarto, Fernando Alonso quinto, Max Verstappen sexto, "Checo" Pérez séptimo.

Salen Checo Pérez y Christian Horner juntos del circuito, dialogando. El propio Horner ofreció disculpas a Checo en la radio por la orden que no acató Max. Innecesario lo del bicampeón hoy, se amarga el final de temporada internamente en un año en el que lo han ganado todo. #F1 pic.twitter.com/19POrdQNFN — Diego Mejia (@diegofmejia) November 13, 2022

Checo Pérez explota contra Max Verstappen: "Si tiene dos campeonatos es gracias a mí"

Checo Pérez perdió una posición al final de la carrera este domingo ante Max Verstappen y al final el neerlandés no se la regresó, lo que causó enojo en el mexicano, quien terminó séptimo en Interlagos. Y sí, lo dejó ver en sus palabras al final de la carrera en Interlagos.

"Estoy muy sorprendido, no sé qué pasó (cuando no le devolvió Max la posición) después de todo lo que he hecho por él, creo que si tiene dos campeonatos es gracias a mí", dijo con el rostro molesto el volante 11 de Red Bull.

uD83EuDD2C Checo PÉREZ, INDIGNADO con Max VERSTAPPEN tras no devolverle la posición: "Ahí se demuestra cómo es DE VERDAD".#F1 #BrazilGP uD83CuDDE7uD83CuDDF7pic.twitter.com/lerv5YByB1 — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) November 13, 2022

De no creerse la estrategia de RedBull y la actitud de Max Verstappen; Checo Pérez tiene toda la razón… pic.twitter.com/F67aJNm76T — Sofia (@sofi_arz) November 13, 2022

Y en el radio al final de la competencia también dejó ver su frustración: "Dejó ver quién es realmente", haciendo referencia a que Max no le permitió sumar más unidades al no dejarlo pasar. Al final de Interlagos, se hizo viral el momento en el que el neerlandés le negó la ayuda a su compañero.

"Deja pasar al Checo por favor" le reiteraron en repetidas ocasiones a Verstappen. Al no hacerlo, Max contestó: "Ya les dije que no me pidan eso. Ya les di mis motivos y los voy a sostener" tras no tener el gesto de compañerismo.

TRES veces le piden a Verstappen que deje pasar a Checo Pérez pic.twitter.com/y6v7NQ0ocp — uD83CuDDE6uD83CuDDF7LaupaF1 (@RookieArg) November 13, 2022

“Me iban a regresar la posición, no sé qué dijeron en la comunicación de su lado [@SkySportsF1 le confirma que VER se negó]… Ni idea, deben preguntarle a él, pero nada que decir. Después de todo lo que he hecho por él es decepcionante, estoy sorprendido”: @SChecoPerez uD83DuDD25uD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/U2G6Y0kyw9 — PrimeF1 (@PrimeF1__) November 13, 2022

Max Verstappen responde a declaraciones de Checo Pérez

Max Verstappen se negó en el último instante a cederle la posición a Sergio 'Checo' Pérez en el Gran Premio de Brasil, el piloto neerlandés rechazó las instrucciones de Red Bull y cruzó la meta en el sexto puesto comprometiendo el segundo puesto del mexicano en la clasificación de pilotos.

Checo Pérez de inmediato explotó ante la actitud del piloto principal de la escudería austriaca y éste ya le respondió, pues aseguró que es un tema en el que tiene importantes razones por cosas del pasado.

"Lo hablamos pero, yo tengo mis razones por cosas que ocurrieron en el pasado; definitivamente voy a ayudarlo para que gane en Abu Dhabi", finalizó.

Max Verstappen:"Tuve mis razones para eso (no dejar pasar a Checo). Debemos reunirnos y hablar al respecto. Están empatados (Leclerc y Checo), no es el fin del mundo. Si necesita ayuda (en Abu Dhabi), yo estaré ahí. Pero primero tenemos que hablar y aclarar por qué no lo hice". pic.twitter.com/2ftEtvW1Y6 — Invictos (@InvictosSomos) November 13, 2022

Al momento la clasificación de pilotos en la temporada 2022 de la máxima categoría tiene un empate con 290 puntos entre "Checo" Pérez y Charles Leclerc, quien tiene ventaja al tener más victorias durante la campaña.