Yucatecos en Qatar 2022: Henry Martín celebra por partida doble

El delantero Henry Martín Mex tuvo una celebración distinta en su cumpleaños número 30. Ayer, el yucateco celebró en Qatar, lejos de casa, junto a sus compañeros de la selección mexicana que debutará el martes en el Mundial ante Polonia.

En redes sociales se compartieron diversas fotografías y vídeos en los que se ve al delantero de las Águilas celebrando con sus compañeros, quienes le dedicaron porras y luego le embarraron el pastel.

A pesar de la buena temporada que tuvo con las Águilas, se dice que el yucateco no sería titular en el encuentro del martes, pues el entrenador Gerardo Martino prefiere arrancar con Rogelio Funes Mori como atacante.

Ayer, la Selección tuvo su primera práctica formal en Qatar, donde debido a las altas temperaturas el entrenamiento tuvo que ser después de las 6 de la tarde.

En la práctica se vio entrenar sin tanta intensidad a Raúl Jiménez, quien se decía podría ser titular el martes, algo prácticamente descartado, pues el jugador del Wolverhampton aún no está al cien.

Yucatecos con gafete mundialista

Henry Martín Mex será el primer futbolista yucateco en aparecer en una convocatoria de Copa del Mundo. Y Vicente Espadas Cervantes será parte del cuerpo técnico de Gerardo “Tata” Martino en el torneo de Qatar.

Para nada serán, sin embargo, los únicos dos yucatecos que oficialmente formarán parte del esquema del primer Campeonato del Mundo jugado en territorio catarí.

Un evento como el que se inaugura el domingo en Medio Oriente tiene muchas aristas y áreas de oportunidad.

Tales son los casos de dos yucatecos que serán voluntarios. No estarán en la cancha, pero ya Rodrigo Marrufo Sauri y Valeria Abraham López jugaron su partido durante largos meses y, a unos días de que ruede el balón, ellos ya tienen su triunfo en la Copa de Qatar.

“Pues también para mí, que he jugado fútbol toda la vida y he seguido este deporte cuando no lo juego, es un triunfo el poder ser considerado entre los finalistas para ocupar un puesto de voluntario en la Copa del Mundo de Qatar”, comenta Rodrigo, con título de ingeniero en Innovación y Diseño. Rodrigo, quien se considera un “marista forever porque toda mi vida de futbolista fue con el CUM”, viajó el domingo pasado con destino a la sede del Mundial, “cargado de ilusiones porque estaré haciendo algo que me gusta: atención a los demás. Y poder estar en el Mundial”.

Valeria piensa de la misma forma: “Estar en un evento de esta magnitud debe ser algo grandioso. Poder servir, ni se diga. Principalmente la experiencia de viajar para uno de los eventos más grandes del mundo y compartir la pasión del fútbol con el resto de los mexicanos, también me emociona mucho conocer lugares y personas”.

20 mil entre 500 mil

La misión de terminar en el selecto grupo de 20 mil voluntarios que determinó el comité organizador comenzó un año atrás, cuando se abrieron los registros de aspirantes. Rodrigo ya tenía una experiencia cercana a este evento, pues se postuló para el Mundial de Rusia en 2018 y se quedó cerca, pues en el último filtro fue, digamos, “eliminado” de la contienda.

“Pero algo me dijo que estaba cerca. Y cuando se abrió la convocatoria de este año volví a postularme. Uno sabe que tiene dificultades porque, en caso de ser elegido, tienes muchas cosas que hacer para poder cumplir, como, primero, irte un buen tiempo allá. ¿Y si tienes trabajo o familia? Eso es un punto complicado. En mi caso, me gradué hace poco y terminé una maestría. Tenía una oportunidad de trabajo, pero al ser elegido para esto, pues no iba a tener el empacho de ir y decir: necesito vacaciones de un mes… si tienes uno o dos meses trabajando. Cuando regrese del Mundial me enfocaré a trabajar”.

Capacitados para Qatar 2022

El plan era difícil de entrada. Se postularon un total de medio millón de aspirantes para ocupar veinte mil puestos, y no es precisamente para desempleados, sino para gente preparada, capaces de desenvolverse en situaciones comprometidas, con buena dicción y manejo de idiomas, al menos el inglés, básico en eventos internacionales.

Rodrigo se vio entonces como un cazador de oportunidades y decidió lanzarse al ruedo. “Desde que pasé el primer filtro, que era de inscripción normal, pensé que sí podía. Y luego el segundo, y pasé el tercero, ya con idea de qué hacer en caso de ser elegido. Te preguntan cómo solucionarías un problema en caso de presentarse, y situaciones de ese tipo. Entonces dije: ‘Esta vez sí voy… estaba seguro’”.

Valeria se enteró de la convocatoria por mensajes de una amiga de Guadalajara, que le insistió en inscribirse. “En el mismo portal del comité organizador decía que como medio millón de personas aplicaban y pensé que difícilmente me iban a elegir, y lo intentemos las dos”.

La tercera etapa del proceso definió todo: una entrevista vía Zoom en la que expresaban, en tres preguntas, sus razones por las que se habían postulado y si estaban dispuestos a ofrecer sus servicios. A Valeria le llegó la respuesta positiva a fines de julio. A Rodrigo en agosto. En todos los casos los organizadores les daban a los elegidos tres días para decidir si aceptaban o no.

“Una locura cuando me enteré”, comenta Rodrigo, recordando su paso por las canchas “orgullosamente marista, desde niño”.

Valeria expresó: “Fue súper emocionante, estaba muy ansiosa a la vez, tenía que hablar con mis papás, con mi universidad, pues me acabo de graduar, tuve que hacer mucho papeleo para que me dejen ir antes. Y ahora me siento al tope de felicidad, llena de emoción. Cuando apliqué nunca creí que fuera a llegar hasta aquí, me llegó el correo y se sentía irreal, tardé días en dimensionar que nos íbamos al Mundial. Un sueño”.

Cuando se postularon también supieron las condiciones que el comité ponía a los que resultarían elegidos y los puestos que desempeñarían, que iban desde recogebalones, acomodadores de espectadores, atención a medios, grupos de espera en llegada de equipos o cualquier otro tipo de asistencia. Los dos resultaron elegidos para ser acomodadores en los estadios, con Valeria seleccionada para 21 partidos y Rodrigo, ocho.

La charla con Rodrigo comenzó un día antes de su viaje, y se reanudó la noche del lunes en Mérida, cuando aterrizaba en Doha.

Asistencia al aficionado

“Qué sentimiento más padre el de estar en la sede de la Copa del Mundo. Creo que se vivirá algo increíble”, dijo el voluntario yucateco, cuya asignación en la tarjeta oficial que le asignaron indica que su rol en Qatar será de “spectators services volunteer” en el Al Janoub Stadium. Valeria estará en la ceremonia inaugural y en veinte partidos en total.

La organización de Qatar, a diferencia de mundiales anteriores, asignó puntos favorables a los voluntarios, como alimentación, hospedaje, vestimentas y otros aspectos, chips para sus teléfonos. Ellos “solo” tuvieron que comprar sus boletos de avión, en redondo, informando al comité sus fechas para verificar. “Eso fue otra ventaja, gastos menos de lo esperado”.

Y pues serán, así, cuatro yucatecos acreditados en el Mundial de Qatar.

Rodrigo y Valeria, desde sus trincheras, se dedicaron a “entrenar” en cuestiones de lenguaje, logística y otros tópicos para llegar en su mejor “forma” a la gran cita.