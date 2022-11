Deportiva saca la casta junto con Progreso FC

Los resultados de la fecha 11 dejaron cerrada la tabla de posiciones del Grupo 1 de la Liga de Tercera División Profesional.

La 12, debe dejarla más complicada aún.

Y es que para este fin de semana aparecen programados partidos que deben sacar chispas, o en los que los peces grandes deben devorar a los chicos para llegar más lejos. Tal es el caso de Deportiva Venados y los crecidos Tiburones de Progreso, dos cuadros yucatecos que están de protagonistas principales del Grupo 1.

Con su goleada de 6-0 sobre los Saraguatos de Palenque los ciervos de Tamanché recuperaron el liderato de la tabla por tener mejor diferencia de goles que los Pioneros Junior de Cancún, con los que se enfrentarán este sábado en el Estadio “Alonso Diego Molina”. Esta es una de las grandes batallas de la temporada, sin duda.

Progreso, a su vez, tendrá rival a modo. Convertidos en un trabuco (incluso más si bajan jugadores de Liga de Expansión desde Venados FC), los escualos visitarán a los Mayas de Hunucmá, que marchan con el farol rojo. En su duelo reciente sacaron valiosa victoria 2-1 sobre los Felinos de la 48 para mantenerse en buen paso.

Un punto es la diferencia entre Deportiva y Pioneros y los de abajo, Campeche Nueva Generación, Progreso FC e Ínter Playa del Carmen, así que lo que ocurra en esta fecha que viene puede definir el rumbo en el cierre de la primera vuelta de la temporada 2022-23.

Varios detalles llaman la atención en los equipos que van arriba, camino a las liguillas, en proyectos diferentes por su rango.

Por la liguilla… Pioneros, Ínter y Progreso luchan por el ascenso a Premier Serie A, y Deportiva pelea por subir a Premier Serie B como franquicia. La primera liguilla clasifica a tres clubes a las finales nacionales, la segunda, a dos.

La consistencia de Deportiva… El equipo que dirige Alex García apenas ha recibido cuatro tantos, empatando con otros cinco equipos en segundo sitio entre las defensas menos goles. La diferencia que tiene entre anotados (21) y aceptados le da para un más 17, por mucho la mejor del sector y entre las 10 mejores de los 226 clubes.

Progreso, intratable… Los Tiburones están que no creen en nadie. Llevan cinco victorias seguidas, pero los de Miguel Salcedo no pierden desde la fecha 1, cuando cayeron de visitantes ante Campeche Nueva Generación. En su racha ganadora suman 12 goles a favor y solo dos en contra, un rendimiento muy positivo. No cabe duda que el proyecto Venados FC tiene como principal referente a Progreso, tratando de alcanzar el gran objetivo: ascender a Liga Premier.

Los de Quintana Roo… Entre Pioneros Júnior y el Ínter Playa del Carmen están peleando la supremacía estatal. Se están dando un buen agarrón, pero no las han tenido todas consigo en algunos momentos, como el Ínter, que el fin de semana pasado no fue más allá de un empate y punto extra contra Mons Calpe, cuando, de ganar, pudo terminar haciendo un triple empate con Deportiva y Pioneros. El equipo de Cancún descansó esta semana que pasó.

Peleando “NG”... Campeche Nueva Generación está más que fuerte y puede ser un hueso duro de roer en la parte final. La campaña pasada quedó a deber, pero en esta está sacando la casta.

Los demás.. Van a medias tintas los otros equipos, como Mons Calpe, que tras un arranque positivo, está con varios partidos sin terminar de apretar, y de los yucatecos, Cantera Venados no levanta y los Mayas tampoco. Ojalá mejoren.— Gaspar Silveira