Djokovic vence a Cressy en el Masters de París

El campeón defensor Novak Djokovic inició el camino en busca de un cetro 39 de torneos de la serie Masters, con lo que extendería su récord, al vencer ayer al estadounidense Maxime Cressy por 7-6 (1) y 6-4 en la segunda ronda en París.

En el primer enfrentamiento entre estos dos tenistas, Cressy salvó tres puntos de quiebre en ocho games, pero tuvo dos dobles-faltas en el desempate, donde Novak ganó con un ace.

Cressy cometió otra doble falta cuando estaba 4-4 en el segundo set y le regaló dos puntos de quiebre al serbio. Dokovic cerró con un winner de derecha y convirtió su primer match point mediante una volea de revés.

“Difícil enfrentarlo, especialmente en este tipo de condiciones en las que las pelotas vuelan en la cancha y es más veloz que el año pasado”, reconoció Djokovic. “Difícil de quebrar”.

Djokovic no enfrentó break points y cometió sólo tres errores no forzados, contra 14 de Cressy.

Tras levantar los trofeos en Israel y Kazajistán, Djokovic extendió su racha de triunfos a 10 desde que perdió en septiembre en la Laver Cup. Enfrentará en la siguiente ronda a Karen Khachanov, quien doblegó 6-3, 4-6 y 6-4 a Marc-Andrea Huesler.

Casper Ruud se instaló también en la tercera ronda, con una victoria sobre el invitado Richard Gasquet, por 6-1 y 7-6 (7), mientras que Holger Rune se salvó de tres match points y se impuso 4-6, 7-5 y 7-6 (3) sobre Stan Wawrinka.

Ruud (tercer preclasificado) tomó una delantera de 5-0 en el primer set y logró un rompimiento en 5-3 para obligar a un tiebreake en el segundo.

Gasquet dilapidó un set point en 7-6, al dejar en la red una volea de derecha.

Ruud cortó una racha de mala forma, tras sucumbir en la primera ronda de los torneos de Basilea y Tokio.

Mientras, Andrey Rublev y Hubert Hurkacz se mantienen en competición para quedarse con uno de los boletos a las Finales de la ATP.

Rublev venció fácilmente por 6-2 y 6-3 a John Isner, mientras que Hurkacz superó en la primera ronda por 7-6 (5) y 6-4 al invitado Adrian Mannarino.

El séptimo sembrado Rublev superó a Isner por primera vez en cuatro enfrentamientos. Isner perdió en su saque dos veces en el primer set y Rublev capitalizó con tres errores en el derechazo del estadounidense para quebrarlo e irse arriba 3-1 en el segundo.

“Desde la línea de fondo me sentía confiado”, indicó Rublev. “Mientras regresaba la bola o la bola estaba en juego, sentí que siempre tuve la ventaja, no me sentí siquiera nervioso”.

Isner tuvo 11 aces, pero Rublev no enfrentó ningún punto de quiebre.

El ruso ocupa virtualmente el último lugar sobre Fritz, y Hurkacz.

Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud, Daniil Medvedev y Djokovic ya clasificaron al torneo de ocho tenistas.

En duelos de la primera ronda, Pablo Carreño Busta (14) venció por 6-3 y 6-3 a Albert Ramos Viñolas; mientras que Corentin Moutet, que venía de la ronda de clasificación, sorprendió a Borna Coric por 3-6, 6-3 y 6-4; Daniel Evans superó a Brandon Nakashima por 6-3, 3-6 y 6-4; Jack Draper eliminó a Arthur Rinderknech por 6-3, 6-4; el afortunado perdedor Fabio Fognini venció por 7-6 (5), 6-7 (4) y 6-2 a Arthur Fils; y Toommy Paul eliminó a Roberto Bautista Agut por 6-4 y 6-4.

Tommy Paul doblegó al español Roberto Bautista Agut, por 6-4 y 6-4, y se enfrentará a Nadal. Denis Shapovalov remontó para eliminar al argentino Francisco Cerúndolo por 6-7 (2), 6-3, 6-4 y Grigor Dimitrov se impuso 7-6 (5), 7-6 (5) sobre Botic van de Zandschulp.— AP