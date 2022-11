Un sonriente Carlos Vela le responde a David Faitelson: ''No le debo explicaciones a nadie''

La negativa de Carlos Vela puede que no sorprenda, pues no es la primera vez que el delantero mexicano rechaza participar en un Mundial de fútbol con la Selección Mexicana.

Como se informó, el reportero Gibrán Araige, reveló para TUDN que la Federación Mexicana de Futbol buscó a Carlos Vela para ver la posibilidad de acudir Qatar con el Tricolor. No obstante, el periodista deportivo reconoció la congruencia de Vela de mantenerse firme en su postura de dar oportunidad a otros, pues considera que lo que tenía para aportar a su Selección ya lo hizo en su debido momento.

No obstante, para David Faitelson, comentarista de ESPN, la decisión del futbolista no es más que un reflejo de "una mentalidad muy pobre" e insistió en que le parecía "absurdo 'rogarle' a un futbolista para que juegue".

Me parece absurdo “rogarle” a un futbolista para que juegue con la selección mexicana. Si Carlos Vela es capaz de desechar un Mundial, tiene una mentalidad muy pobre pese a ser un buen futbolista… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) November 2, 2022

Carlos Vela le responde a David Faitelson

La tarde del miércoles Hérculez Gómez hizo llegar al propio Carlos Vela una pregunta directa de David Faitelson:

"¿No crees que más adelante (...) te vas a arrepentir de no haber jugado más con la Selección Mexicana de Fútbol? Sobre todo porque lo que más ilusión le debe hacer a un futbolista, que es jugar un Mundial, ¿no te vas a arrepentir de eso?", se escucha la voz del comentarista a través de un audio.

En respuesta, un sereno y atento Carlos Vela respondió sin titubeo: "No, de nada" y sonrió. Y ante la insistencia de Gómez de si no quería explicar su respuesta, el delantero dijo: "No tengo que decirle nada a nadie".

Ante la respuesta, Faitelson insistió que Carlos Vela es un gran futbolista, pero sin mentalidad.

¡Una decepción total!

Un gran futbolista pero sin mentalidad… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) November 2, 2022

¿Por qué Carlos Vela no juega con la Selección Mexicana?

Según recuerda El Universal, el actual delantero de la LAFC no juega con el Tricolor tras el Mundial de Rusia 2018.

En aquel momento, comentó que prefería que otros jugadores tomaran esa oportunidad, cuando fue convocado entonces por el entonces técnico Juan Carlos Osorio, pero anteriormente había dado el ‘no’ a los técnicos como "Chepo" de la Torres, Luis Fernando Tena, Víctor Manuel Vucetich y Miguel Herrera.

El propio Carlos Vela incluso ha dicho que su presencia en la Selección realmente no aporta ni resta al equipo, por lo que actualmente se mantiene concentrado en cumplir con las expectativas que le aguardan para la MLS Cup.

No obstante, hay quienes aseguran que en la relación Vela-Selección Mexicana se rompió tras la fiesta que existió en Monterrey.

¿Qué sucedió en Monterrey con la Selección Mexicana?

Apenas en octubre pasado, Néstor de la Torre, exdirector de Selecciones Nacionales, recordó aquella polémica fiesta que protagonizaron los jugadores del Tricolor, entre ellos Carlos Vela.

Dicho festejo, recuerda El Universal, lo realizaron después de vencer a Colombia en un partido amistoso el 8 Septiembre de 2010. Varios futbolistas organizaron una fiesta con 26 mujeres, entre ellas una transexual, siendo que la celebración ya formaba parte de una indisciplina que más tarde les costaría la suspensión de seis meses del equipo y multas económicas.

Vela, Efraín Juárez, Carlos Salcido, Héctor Moreno, Pablo Barrera, Gerardo Torrado, Andrés Guardado, Francisco ‘Maza Rodríguez, Giovani Dos Santos, Guillermo Ochoa y Rafael Márquez son los nombres que figuraron entre los reprendidos por la polémica fiesta, que para De la Torre significó su renuncia al cargo.