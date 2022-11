Fue una señal de squeezeplay

Al regreso de un viaje de paseo y volviendo a mis actividades cotidianas, salgo a temprana hora a recoger la edición del Diario de ese día y con enorme satisfacción me entero de la muy merecida entronización de Jorge Carlos Menéndez Torre en el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano.

En repetidas ocasiones y ante una taza de café, el ingeniero Herbé Rodríguez Abraham, dilecto amigo mío, me preguntaba: “¿Arturo, por qué Manito, apodo de Jorge, no está en el Salón de la Fama?” Yo le respondía estar seguro de que pronto estaría por el legado de libros, artículos y toda una vida que dedicó al deporte de sus amores.

Cuando ocupo la presidencia de nuestros queridos Leones, lo primero que me viene en mente es invitar a Jorge para ocupar la gerencia del equipo. Del lado de la Cervecería Yucateca, propietaria del mismo, no hubo ninguna objeción, pero convencer a la directiva de la Liga Mexicana no fue fácil, debido a que se cuestionaba que se le diera cabida a alguien que si en un futuro volviera a la actividad periodística hiciera públicos aspectos y temas que eran confidenciales.

Todo se solucionó con el apoyo de Roberto Mausur, en ese entonces propietario de los Diablos Rojos del México, y de Pedro Treto Cisneros, presidente de la Liga, con el que guardé siempre una muy buena amistad.

Cada año al conjuntar el róster del equipo se preocupaba mucho por tener un toletero que con batazos de cuatro estaciones empujara las carreras. Así logró la contratación de Nicolás Castañeda, quien en los años 1988-90 se convirtió en el líder de la ofensiva. Lo anterior lo atribuyo a la admiración que siempre tuvo por un grande del béisbol durante su estancia como estudiante en el vecino país del norte: el gran Stan Musial, inmortal y emblema de los Cardenales de San Luis.

De él están muy grabadas en mi memoria dos pasajes que nos tocó vivir, disfrutar y sufrir juntos. Estos son:

A) Viajamos un grupo de amigos a Los Ángeles y Oakland, California, a ver la Serie Mundial entre los Dodgers y los Atléticos. Organizó la excursión y se hizo cargo de todos los aspectos de la misma. Estando instalados en el hotel y disfrutando el bar y la atención que nos brindaban, le costó mucho trabajo que abordáramos el camión que nos llevaría al estadio para el juego.

B) Cuando los Leones juegan la serie por el campeonato de la Liga Mexicana en 1989 contra los Tecolotes de los dos Laredos, por cuestiones de trabajo no puedo hacer el viaje. Él lo hace en mi representación. Estando allí, antes de iniciar uno de los juegos, se hace una tormenta cuando el presidente de los Tecolotes pone una denuncia ante la Liga de que el equipo Yucatán les había dado dinero extra a sus peloteros por jugar la final, situación altamente penada por la misma. La acusación se basaba en que Tom Dozier, nuestro pítcher estelar, les había platicado a los peloteros rivales esa gran mentira. Se desató una tormenta que no pasó a más y todo terminó, con los Leones perdiendo el campeonato.

Yo me separo del equipo y él continúa como el brazo derecho del ingeniero Jesús Medrano Arrieta, quien ocupó la presidencia.

Grandes recuerdos y emociones me ha dejado el béisbol y una gran amistad que se perdió ante el fallecimiento del hoy integrante del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, Jorge Carlos Menéndez Torre. Que Dios lo tenga en su gloria. Mérida, noviembre de 2022