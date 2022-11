''Lo que Qatar no quiere que el mundo sepa'' del Mundial 2022

Tras cuatro años de espera, miles de aficionados del fútbol están felices por el inicio del Mundial de Qatar 2022. Pese al cambio de fecha por las altas temperaturas que tienen en verano, la justa mundialista se vive siempre con el mismo ánimo y emoción de los espectadores, sin embargo, quizá sea un poco diferente para los habitantes qataríes, y, sobre todo, para los trabajadores que formaron parte de toda la construcción e infraestructura que se colocó en el país.

La zona industrial de Doha, en Qatar, es un lugar que esconde la triste realidad de los empleados que hicieron posible todo lo que hoy vemos en la Copa del Mundo.

"Lo que Qatar esconde" en la zona industrial de Doha

En un pequeño documental del cineasta Johnny Harris, muestra las condiciones tan graves en las que viven la gente que trabaja dentro del país, los cuales no solo son qataríes, sino de otras naciones cercanas. Qatar tiene atrapados a miles de trabajadores en la zona industrial de Doha, los cuales no solo utilizaron para crear toda la infraestructura del Mundial 2022, sino también las grandes edificaciones que hoy vemos.

"Comenzó conmigo mirando un mapa. Pero pronto fui absorbido por un profundo y oscuro secreto, uno que Qatar no quiere que el mundo vea...", señala el periodista, quien relata cómo los trabajadores que llegaron de Bangladesh y otros países pobres no tienen permitido vivir en áreas de residencias familiares, sino en zonas específicas de las que no pueden salir sino solo para la construcción de la infraestructura.

Estos empleados no tienen permitido ingresar a la ciudad, pues no cumplen con la "imagen" que Qatar quiere dar al mundo. Son transportados en autobuses los cuales los llevan de sus casas a las obras y viceversa; trabajan a temperaturas extremadamente altas, no les pagan justamente, firmaron contratos que estaban en su idioma para que ellos no supieran qué era lo que decía y a qué se estaban exponiendo. Les quitaron su pasaporte y sus documentos, no pueden salir del país y mucho menos renunciar a su trabajo porque no tienen opción, de lo contrario, los pueden arrestar y meter a la cárcel de por vida.

Este es el vídeo que relata esas condiciones de presuntas violaciones a los derechos humanos en el marco del Mundial de Qatar 2022: