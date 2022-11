Humanos y robots

Creo que lo que más le choca a un mexicano es que por la conducta mala de un paisano vayan a pensar que todos somos iguales.

De botepronto, no todos están en el grupo de fanáticos para quienes el Tri juega mal y dicen que jugó bien. No son focas aplaudidoras. Se admira más a quienes son sensatos que a quienes tienen loas y vitorean por todo. Que si dominó, sí, pero no hizo gol. No sé gana sin goles. Arabia y Japón hicieron de a dos y batieron a dos gigantes.

También, qué pena que otra vez FIFA tenga en la mira a los mexicanos por su conducta impropia gritando y ofendiendo. Esos parecen hooligans del lenguaje. Se llevaron a Qatar esas malas mañas. Y cuidado que nos botan de la Copa.

Eso del lado de los humanos. Lo otro del título es lo de robots. La tecnología está apretando tanto que este será el Mundial del VAR con tantas decisiones tomadas ante el televisor y con decisiones de fotografía y vídeo que hacen ver increíble todo.

Protestamos con los mánagers del béisbol que retan cualquier jugada dudosa. Ahora lo hacemos con el fútbol porque es inaudito que tengan que hacer una y otra vez que el réferi vaya a consultar.

Si las repeticiones no sé usarán estaríamos hablando de que Argentina decapitaba a los árabes. Han habido otras jugadas que van con milímetros de adelanto en off side y solo se ven con cámaras especiales. Los oficiales se ensañaron con los ches y no dude que ahora le tendrán calma para cuando llegue el duelo ante México.

Mínimo le perdonará una o dos. El fútbol lo jugamos con pasión e imperfecciones. Igual que el béisbol. Déjenlo a los humanos. O pronto será juego de máquinas.