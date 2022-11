Rodrigo Pacheco se mete a cuartos de final, en Copa Mundial Yucatán de Tenis

Sorteando problemas estomacales severos, y el tenis de un rival que inició fuerte, el yucateco Rodrigo Pacheco Méndez se metió a los cuartos de final de la Copa Mundial Juvenil Yucatán, en una intensa jornada en la que, de ir todo positivo, el zurdo meridano jugaría hasta tres partidos.

A la 1 de la tarde, cuando el sol estaba que rajaba piedra, abrieron este partido de tercera ronda en la cancha estadio “Lorenzo Molina Casares”. Decían muchos, impropio para jugar, pero el deporte así es. No bajaron la guardia ninguno de los contendientes, Pacheco y el alemán Yannick Kelm, que usó su potente servicio para mantener su juego hasta que tuvo un bajón en la definición del duodécimo punto, que fue el que decidió todo, primero en el set inicial, 7-5, y luego para ir al segundo 6-2.

Rodrigo, cuando iban 3-3 en el primero, pidió a las asistencias una pastilla para controlar problemas estomacales.

“Desayuné muy tarde… me sentía muy lleno, me sentía muy mal y con ganas de vomitar. Aunque con el transcurso del tiempo mejoré, se me pasó, y pude empezar a jugar mejor. Al final, él se cansó por el calor, comenzó a jugar muy alto y no pudo mantenerse así”, externó el juvenil yucateco,

El yucateco Rodrigo Pacheco Méndez se metió a los cuartos de final de la Copa Mundial Juvenil Yucatán, en una intensa jornada en la que, de ir todo positivo, el zurdo meridano jugaría hasta tres partidos. uD83CuDFBEuD83DuDC4FuD83CuDFFB pic.twitter.com/BdyBZKRZfB — Diario de Yucatán (@DiariodeYucatan) November 24, 2022

Una hora después de su victoria en singles tenía programado jugar dobles, y si ganaba en parejas, volvía a jugar a las 9 de la noche, en la que podría ser una de las jornadas más caóticas para un jugador en Copa Yucatán.

Más información en las diversas plataformas de Grupo Megamedia