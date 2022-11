Rodrigo se mete a cuartos

La de ayer pasará a la historia como una de las jornadas más críticas, deportivamente hablando, para un jugador en la Copa Mundial Yucatán de Tenis. Y le tocó vivirla a un yucateco.

Sorteando problemas estomacales severos, y el tenis de un rival que inició fuerte, Rodrigo se metió a los cuartos de final del torneo de singles de la Copa Mundial, en una intensa sesión en la que, combinando individuales con parejas, le tocó disputar tres encuentros, dos de ellos en los dobles.

A la 1 de la tarde, cuando el sol estaba que rajaba piedra, abrieron el partido de tercera ronda de singles en la cancha estadio “Lorenzo Molina Casares”. Decían muchos, horario impropio para jugar, pero el deporte y las reglas son así.

No bajaron la guardia ninguno de los contendientes a pesar de las condiciones del clima (32 grados, 51 por ciento de humedad). Buen agarrón el de Pacheco y el alemán Yannick Kelm, quien usó su potente servicio para mantener su juego hasta que tuvo un bajón en la definición del duodécimo game, que fue el que decidió todo, primero en el set inicial, 7-5, y luego para ir al segundo 6-2.

La pastilla

Rodrigo, cuando iban 3-3 en el primero, pidió a las asistencias una pastilla para controlar problemas estomacales. “Desayuné muy tarde… me sentía muy lleno, me sentía muy mal y con ganas de vomitar. Aunque con el transcurso del tiempo mejoré, se me pasó, y pude empezar a jugar mejor. Al final, él se cansó por el calor, comenzó a jugar muy alto y no pudo mantenerse así”, externó el juvenil yucateco, tras concretar su victoria y el pase a cuartos de final, celebrado por decenas de aficionados que acudieron. El grueso de la gente esperaba ver a Rodrigo en acción en el turno estelar, pero al tener programados juegos de dobles, priorizaron sencillos.

Una hora después de su triunfo ante Yannick, a quien al menos dos veces sacó de concentración la intervención de un familiar desde las gradas, Pacheco afrontó su primer partido de dobles.

Hizo pareja con el estadounidense Cooper Williams y vencieron a la dupla mexicana de Ernesto Ruy Sánchez y Juan Pablo Valdez, con mangas de 7-5 y 6-2. Al cierre de esta edición jugaba su tercer encuentro. Cooper, cabe decir, será su rival en singles hoy, pues el americano dejó fuera al ruso Danil Panarin (9), 6-1 y 6-3.

Enorme sorpresa

La jornada vio la gran sorpresa en la rama femenil: la primera sembrada, la argentina Luciana Moyano, fue eliminada por la británica Mingge Xu, 6-1, 6-7 y 6-3.

Por su lado, la estadounidense Mia Slama (9) superó a su compatriota Brooke Lynn Schafer, 6-3 y 6-1, pero la 13, la belga Amelia Waligora, fue eliminada por Ariana Anazagasty-Pursoo (EE.UU.), 7-6 (2) y 6-2. A su vez, la coreana Yujin Kim doblegó a Sandugash Kenzhibayeva (Kazajastán), 3-6, 6-4 y 6-3.

Hoy se jugarán cuartos de final de singles en ambas ramas.— Gaspar Silveira