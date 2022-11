Henry Martín reconoce que la derrota duele

Hirving Lozano se aferra a la posibilidad de que México sí puede avanzar a la siguiente fase en el Mundial de Qatar. “Si hay un 1 por ciento, siempre vamos a luchar por eso”, expresó el futbolista tras la derrota ante Argentina.

Aseguró que existe un poco de esperanza y fe. “Lo planteamos como el técnico lo propuso. En el primer tiempo nos salió muy bien, pero detalles en el segundo nos costaron”, reconoció.

Su salida causó extrañeza, pero en la conferencia de prensa, Gerardo Martino expresó que el propio jugador había pedido el cambio.

“Sí, estaba cansado, son rivales muy difíciles”.

Sobre el planteamiento táctico del estratega argentino dijo que no se habló en los vestidores.

“Ahorita, no vamos hablar. Hay que hacerlo en estos días, hay que trabajar el siguiente partido. Estamos trabajando. Si nos falta el gol, pero hay que seguir trabajando”, insistió ante la pregunta de que el Tri no ha marcado en los dos juegos del campeonato ante Polonia y Argentina.

Una hora después de la derrota, los seleccionados fueron saliendo. Guillermo Ochoa fue de los primeros, pero no quiso hablar.

“Estamos calientes”, reconoció Nestor Araujo. “Estamos dolidos”, agregó mientras una maraña de periodistas lo rodeaba en la zona mixta del estadio Lusail.

“Hay que analizar bien el partido. Ver en qué se falló”. Se le cuestionó sobre la falta de gol. “En este momento no puedo ni ver ni analizar lo sucedido. Estamos tristes, calientes. Todo estaba saliendo bien”, sin embargo, no salían más palabras de la boca del defensa central.

Apenas pudo hablar del futuro. “Vamos analizar y encarar bien el último juego. Mientras haya posibilidades hay que salir al tú por tú. Creo que como les digo mientras las posibilidades existen hay que pelear y luchar”, concluyó el zaguero.

Falta el gol

En las estadísticas el ataque de México prácticamente no existió con dos tiros al arco. Alvarado cree que quizá ha faltado más llegada por bandas y tirar centros.

“Trabajamos en la semana mucha definición, no sé porque pasa que en los juegos no llegamos, pero siempre buscamos mejorar, llegar al arco, nos cuesta porque los rivales tienen una o dos y la metan. Esperemos mejorar ante Arabia”.

El yucateco Henry Martín no jugó ante la Albiceleste, pero fue de los pocos que se detuvo hablar.

“Habíamos hecho un gran partido, un primer tiempo espectacular, no habían llegado, aprovecharon la única oportunidad que tuvieron”.

Se le cuestionó si la diferencia es que Argentina tenía a Messi y soltó una sonrisa. “Eso lo dicen ustedes, (prensa), obviamente jugadores de esa talla tienen esa oportunidad la meten. Eso es lo que más duele”.

El delantero expresó que México trabajó para frenar a Argentina. ¿Qué falta?

“Meter goles. No tenemos otra oportunidad. Nos queda una oportunidad. Tenemos que lograrla. El 2-0 suena abultado, pero no fue así. Jugamos al tú por tú, solo tuvimos dos ocasiones de gol. Me parece que tuvimos más llegada y profundidad, pero falta meter gol y no hay más chance haya que meter lo que podamos y lo que pase en el otro partido olvidarlo”.

Revés doloroso

Henry aceptó que están muy dolidos. “Perder un partido es muy duro. Duele, pero mañana hay que pensar en el siguiente partido. Hay que aprovechar la última oportunidad”.

Sobre Martino expresó que habló con ellos para animarlos, pero no podía hablar más de lo sucedido al seno del equipo mexicano.— ESPN