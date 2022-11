Los australianos le pegan a Túnez y suman de a tres

Tras anotar el gol de la victoria de Australia, Mitchell formó una “J” con los dedos en honor a su hijo Jaxson, que estaba en la grada.

El seleccionador Graham Arnold arrastró al volante Martin Boyle, que llevaba muletas por una lesión, al abrazo de celebración mientras los aficionados entonaban “Down Under”, de Men at Work, mientras sonaba por los altavoces del estadio tras el pitido final.

Australia solo tenía que evitar la derrota para seguir con vida, pero fue un paso más allá al doblegar 1-0 a Túnez.

“Envié mensajes a parte de mi familia diciendo que iba a marcar, y le dije a mi hijo que iba a poder compartir ese momento con el y hacer esa celebración”, dijo Duke. “Aún no lo he visto, pero al parecer me lo hizo (el gesto) desde el estadio, lo que fue algo especial que recordaré el resto de mi vida”.—AP