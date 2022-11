QATAR.— Andrés Guardado sorprendió a los aficionados mexicanos al salir en defensa del Lionel Messi, quien ha sido criticado por presuntamente "pisar" y "patear" una playera de la Selección Mexicana. De igual modo, el mediocampista decidió responderle a Saúl "Canelo" Álvarez, quien amenazó con golpear al argentino tras la supuesta ofensa que emitió en contra de México.

Andrés Guardado defiende a Messi y arremete contra el ''Canelo'' Álvarez

La polémica generada tras la amenaza del boxeador tapatío a la estrella del París Saint Germain (PSG) sigue generando debate, pues cada día más celebridades del mundo del deporte y del espectáculo se suman.

Ahora Andrés Guardado defendió al apodado "La Pulga", y al igual que Kun Aguero, le aseguró al pugilista mexicano que no sabe lo que pasa en los vestuarios de los equipos.

Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ???? — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

De igual modo, el jugador del Betis señaló conocer a Lionel Messi, por ello considera "una tontería" que sea señalado por Álvarez y muchos mexicanos.

“Sé la persona que es Leo. Quizás, Canelo no entiende lo que pasa en un vestuario. Puedo llegar a entender la reacción de ofenderse por ver la camiseta de México en el suelo... a mí me parece una tontería. Leo ha tenido muchos detalles, no solo conmigo. Lo que se ha generado es para vender algo o generar polémicas”, en entrevista con TyC Sports.

uD83DuDDE3? Andrés Guardado, en TyC Sports. uD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/fHbDqXm3Ll — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 29, 2022

Andres Guardado Capitan de @seleccionmx acaba de barrer el piso con la cara de @canelo. "Sabemos la clase y calidad de persona que es Messi, Canelo no sabe de lo que habla, es una tonteria, todo esto se genero para conseguir publicidad" pic.twitter.com/meSMnjrXmQ — German (@Dcevampiro) November 29, 2022

"'El Kun' (Sergio Agüero), Césc Fábregas, todos los conocen a Leo, saben que no es capaz de algo así… He tenido la fortuna y el privilegio de enfrentarlo muchos años en España, de vivir momentos como con mi hijo (cuando le pidió una fotografía con él) y sé la persona que es Leo. No hay ningún problema", agregó el zurdo mexicano con el afán de acabar con la polémica de la camiseta que supuestamente Lionel Messi pateó.

Este video de Messi, Andrés Guardado y su hijo me da años de vida ??pic.twitter.com/DaGn9QSryn — Kratos Culé (@KratosCule) November 29, 2022

Andrés Guardado tras defender a Messi revela de quién era la playera que "pateó" el argentino

Muchos se ha dicho sobre el vídeo en el que supuestamente Messi, mientras se encontraba en los vestidores del Estadio Lusail "pateó" una playera de la Selección Mexicana mientras celebraba con su equipo la victoria tras el partido contra México. Sin embargo, ahora Andrés Guardado habla de dicho jersey.

Afición mexicana poniéndose ayer el jersey de #Messi #Argentina uD83CuDDE6uD83CuDDF7 y su ídolo pateando la playera de #México uD83CuDDF2uD83CuDDFDque estaba en el suelo. pic.twitter.com/j9PcnAo3WT — Uriel Chacón | (@DimeChacon_) November 27, 2022

En la corta entrevista brindada al medio TyC Sports, el jugador mexicano indicó que esa playera era de él, pues tras finalizar el encuentro en el que México fue derrotado tras dos goles de Lionel Messi, Guardado intercambió su camiseta con el astro argentino.

“La playera del piso era la mía y me quedé con la suya e igual la puse en el piso porque es cómo ordena utilería”, afirmó el mediocampista mexicano.

Más futbolistas mexicanos salen en defensa de Messi

A pesar de que se ha generado una gran polémica en torno al exfutbolista del FC Barcelona, éste no ha hecho declaración alguna, pero cada vez son más los deportistas y celebridades que salen en su defensa, incluso mexicanos como Alan Pulido o Miguel Layún que se pronunciaron al respecto.

En el caso del exjugador de las Chivas del Guadalajara, quien mediante su cuenta de Twitter aseguró que lo hecho por el argentino en el vestido es normal.

"Dejen de querer inventar noticias baratas y hacer polémica... Messi no patea ni pisa ninguna playera de la Selección mexicana...", escribió Pulido.

Dejen de querer inventar noticias baratas y hacer polémica en algo que no tiene sentido, Messi no patea ni pisa ninguna playera de la Seleccion mexicana, para los que no saben mucho de fútbol, eso es normal en un vestidor, se ve claramente que se quiere quitar el tachón uD83EuDD37uD83CuDFFB???uD83EuDD26uD83CuDFFB???uD83EuDD26uD83CuDFFB??? — PULIDO 9?? #AP9 (@alanpulido) November 28, 2022

Mientras que el jugador del América trató calmar al púgil mexicano explicando la situación que se viven en los vestidores de los futbolistas.

"Hermano, siempre has defendido a México como pocos, nos has hecho sentir orgullosos a millones. Te comparto mi opinión: "Las camisetas las dejamos en el suelo...", externó la exfigura de Rayados.