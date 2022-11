Gerard Piqué se retira y reaccionan con memes; estos son los mejores

El central del Barcelona Gerard Piqué anunció su retiro del fútbol y que el partido del próximo sábado ante el Almería será el último encuentro que dispute en el Camp Nou, según publico en un vídeo publicado en sus redes sociales.

En el vídeo, Piqué subrayó que, después de su paso por el Barça, no jugará en ningún otro club. "He decidido que es el momento de cerrar este ciclo. Siempre he dicho que después del Barça no habría ningún otro equipo. Y así será", señaló.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

Piqué, de 35 años, pondrá fin, así, a catorce temporadas en el primer equipo del Barcelona, club en el que se formó y al que regresó el curso 2008-09 procedente del Manchester United, equipo donde jugaba desde el año 2004.

El barça teniendo q poner una camiseta con el logo de Shakira



Literalmente el mismísimo Piqué: pic.twitter.com/5KLm8XqV7v — Luis Escobedo VicouD83EuDDE1 (@lescobe2) November 3, 2022

La situación se volvió tema mundial que hasta los internautas se dieron tiempo de publicar los mejores memes, sobre el retiro de Gerard Piqué los que también destaca la figura de Shakira.

Me estás diciendo que no vamos a ver a Pique ponerse la playera del Barcelona con la publicidad de Shakira?? pic.twitter.com/QM9dflmbg3 — Cass (@soycassj) November 3, 2022

Piqué se retira para no tener que llevar la camiseta con el anuncio de Shakira. pic.twitter.com/9TjztZKbVX — Kobra (@SKobra7) November 3, 2022

— Fandom de Piqué: “hoy 3 de noviembre es un día triste para el fútbol, se retira un grande”.



— Fandom de Shakira: pic.twitter.com/eM7niU71PQ — ?. (@Fausto_lastra99) November 3, 2022

Todos recordaremos el día en que Shakira retiró a Piqué del fútbol. https://t.co/58qmUfzGlI — Belano uD83CuDDE7uD83CuDDF7 (@xbraham_pacheco) November 3, 2022

Shakira ahora mismo ... pic.twitter.com/igIKftaHFE — Zeta (@Zeta_StyleK) November 3, 2022

Gerard piqué prefirió retirarse antes de usar la camiseta con el nombre de Shakira uD83EuDEE2 pic.twitter.com/YYtwkxjqH1 — Memes_Shakira (@Memes_Shakira2) November 3, 2022

Shakira viendo que Piqué no aguantó la presión y se va a retirar pic.twitter.com/4SHuTZrXT7 — KPININI uD83EuDD85 (@kpininimemes) November 3, 2022

Shakira con 'Waka Waka' y 'La la la Brazil' hizo más por el fútbol que Gerard Piqué. No lo olvidaremos. pic.twitter.com/wKmE4T4PwW — Juan Diego Correa (@Jdieegocorrea) November 3, 2022

Sin duda Piqué buscaba evitar a toda costa el tremendo oso que le implicaría enfundarse la camiseta con el logo de Shakira. Justo a tiempo.



— Shakira en estos momentos al saber la noticia: pic.twitter.com/QtBD9t0i5T — uD83CuDD91Carlos López ??? (@HernandezJC_81) November 3, 2022

Piqué la quiso alejar del ambiente musical, ella lo acaba de alejar del fútbol!!! EPIC WIN Shakira — Monotonía uD83EuDEC0uD83DuDD25 (@Shakira_Global) November 3, 2022