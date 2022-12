Binotto se va de Ferrari

Ferrari anunció que Mattia Binotto dejará su cargo como director de la escudería italiana el próximo 31 de diciembre. El de Lausana, que ha durado cuatro temporadas ostentando esa posición de máximo responsable del equipo, ha presentado su dimisión. No ha sido una destitución... pero igualmente ya está fuera.

Binotto ha ofrecido su punto de vista tras confirmarse su salida del cuadro de Maranello.

“Con el dolor que esto conlleva, he decidido concluir mi colaboración con Ferrari. Me voy de una empresa que amo, de la que formo parte desde hace 28 años (de 1995 a 2022), con la serenidad que da el convencimiento de que me he esforzado al máximo para lograr los objetivos marcados. Dejo un equipo unido y en crecimiento. Un equipo fuerte, listo, estoy seguro, para lograr los más altos objetivos, al que deseo todo lo mejor para el futuro. Creo que es acertado dar este paso en este momento. Ha sido muy duro para mí tomar esta decisión”, ha confesado en un escueto comunicado ofrecido por la escudería.

Frederic Vasseur, actual jefe de Alfa Romeo, es uno de los favoritos para ocupar el cargo en Ferrari. De ser así volvería a tener a Charles Leclerc como pupilo. El monegasco debutó en la F1 con Sauber en 2018.

Lo que es un hecho es que Binotto pagó el hecho de que Ferrari fuera derrotado por Red Bull. El F1-75 era un gran coche con el que los de Maranello no han podido ser campeones. Ganaron cuatro carreras y fueron subcampeones en Constructores y Pilotos (con Leclerc), pero acabaron siendo arrasados por el cuadro de Milton Keynes, con Max Verstappen como principal verdugo (15 aplastantes victorias).