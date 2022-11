Enorme reto de Marioni con Venados

Bruno Marioni está de regreso al sitio en el que comenzó su segunda faceta en el fútbol. Y sabe que, como director técnico, tiene varios asuntos pendientes con los Venados FC, a los que dirigirá en el Clausura 2023.

“Cuando me contactaron por Luis Miguel (Salvador) me puse contento. Y aquí estamos. No lo veo propiamente como una revancha, sino como una nueva oportunidad. La vida te da oportunidades y creo que esta es una buena”, dijo el “Barullo” al ser presentado ayer de manera oficial como entrenador de los ciervos. Tomará el sitio que dejó el argentino Andrés Carevic, quien se fue al Alajualense tico.

El nuevo estratega venado consideró tener claros los objetivos en esta su segunda parada con los Venados (los dirigió en 2016). Marioni dijo que sabe cuáles son los objetivos que tiene la organización, “que son, profesionalmente hablando, distintos al torneo en que los dirigí. Eso se nota. Hay mucha diferencia, y por ello, encantado de volver”.

Salvador, director deportivo de los Venados, dejó claro que el club tiene compromisos integrales como institución, sin importar quién sea el entrenador, y que han tratado de cumplirlos. “A veces no se dan los resultados, pero siempre habrá un nivel de exigencia, retos que cumplir. Bruno lo sabe”.

Los Venados no han pasado de cuartos de final en los últimos cuatro torneos. Tres los dirigió Carlos Gutiérrez y el más reciente Carevic.

Marioni, a pregunta del Diario sobre su meta inmediata, respondió que “queremos hacer una buena pretemporada, y de allá vamos a partir para otras metas. Lo primordial es un buen entrenamiento, que los jugadores se acoplen. La base del equipo es importante, está bien conjuntada, hay elementos de casa (yucatecos) que se han ganado su puesto. Y todo el que tenga para jugar tendrá su lugar”.

Las primeras dos bajas del equipo astado son el colombiano Félix Micolta y el mexicano Manuel Pérez. Y la primera adquisición para el torneo que viene es la de Andrés Catalán, quien jugó la temporada pasada con el Celaya.— Gaspar Silveira