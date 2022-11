Premios Estatal y Mérito, resultado de los esfuerzos

Si fuera fácil, cualquiera podría lograrlo.

Jéssica García Quijano está alistando maletas para viajar a Arabia Saudita la siguiente semana. Otra vez de vuelta al extranjero. Ella ganó la categoría estelar del Premio Estatal del Deporte.

Adirem Tejeda Amaro llegó a primera hora de ayer y hoy temprano volará a la concentración mexicana de gimnasia rítmica. Adirem recibió el Premio al Mérito Deportivo 2022.

Rodrigo Pacheco Méndez se convirtió el lunes en el primer yucateco que gana la Copa Mundial Yucatán, tras siete días de tenis sin parar. Hoy se va a Miami a jugar el Orange Bowl.

“No hay margen para menos. Si quieres lograr objetivos grandes tienes que sacrificar y sacrificar”, dijo Jéssica ayer tras recibir de manos del gobernador Mauricio Vila Dosal el Premio Estatal. Su curricúlum presenta varias estadías en el extranjero y también medallas ganadas en el Grand Prix de parataekwondo.

Los tres principales galardonados de la sesión de ayer hablaron, antes que nada, de los esfuerzos que hay que hacer para poder alcanzar cotas que te lleven, en el futuro, a obtener reconocimientos como estos.

“Ahora es cuando valoras todo lo que has hecho. Llevo tantos años viviendo fuera, sin estar con papá y mamá, de ausentarme de tantas cosas maravillosas. Pero una cosa tengo bien clara: todo lo que pueda hacer para ser alguien en el deporte y en la vida, lo intentaré”, comenta Adirem, cuya llegada a Mérida fue fugaz, de menos de un día.

Y Rodrigo, quien quizá de no ganar el lunes la Copa Yucatán no hubiera estado en el estrado, expresó que “luchas por sueños y metas, pero si solo sueñas, si no te esfuerzas, ni te sobrepones a muchas adversidades, no logras nada. Soñar sin intentar, no sirve”.

Eso de soñar es clave. Factor elemental, como dijo Mario Méndez Realpozo, Premio Estatal en Fomento al Deporte. “Esto es de corazón, de entregarse”. O, como apunta la pesista Naomi Baas Hoil, Mérito Deportivo para atletas del interior del Estado: “Me gustaría lograr un triunfo que haga que se escuche el himno nacional”.

Y en Graz, Autria, el domingo pasado lo escucharon las integrantes del equipo mexicano Senior en la Copa del Mundo de Gimnasia Estética de Grupo, ganando oro para México por primera vez en la historia. Sus seis integrantes son yucatecas.