Preocupa la seria lesión de Neymar

Neymar no jugará el último partido de la fase de grupos de Mundial de Qatar debido a su lesión en el tobillo derecho, informó el médico de la selección brasileña ayer.

Rodrigo Lasmar explicó que el delantero no estará recuperado para enfrentar a Camerún por el Grupo G el viernes.

Neymar tampoco estuvo el lunes contra Suiza. Brasil selló su pase a octavos con una victoria por 1-0 y le basta un empate ante Camerún para pasar como primera.}

Lasmar no dio una fecha para el regreso de Neymar, ni dijo si volverá a jugar en el torneo. El cuerpo técnico, por su parte, reiteró el martes que esperaban que pueda volver a vestir la verdeamarela en Qatar.

El delantero de 30 años, que se lesionó los ligamentos del tobillo en el partido contra Serbia, fue el único que no acudió al estadio 974 para el encuentro con Suiza. Se quedó tratándose en el hotel.

Según Lasmar, Neymar tuvo fiebre el lunes, pero “estaba bajo control” y no afectó a su tratamiento para el tobillo derecho.

El lateral derecho Danilo, que también sufrió una lesión en el tobillo, y el lateral izquierdo Alex Sandro, quien abandonó el encuentro del lunes con una lesión muscular, tampoco podrán jugar frente a Camerún, añadió el doctor.

Danilo se lastimó también en su estreno en el torneo y tampoco estuvo ante los suizos. Sandro, que se hizo daño en los últimos instantes de la victoria del lunes, fue reemplazado por Alex Telles. Las pruebas a las que se sometió el martes mostraron que padecía una lesión muscular en la cadera izquierda. Lasmar tampoco puso fecha a su recuperación.

Tite sustituyó a Neymar con Fred y a Danilo con Éder Militão en el once titular contra Suiza. El seleccionador no ha adelantado el once para el viernes, pero se espera que haga rotaciones. Si acaba primera de grupo, Brasil tendrá que volver a jugar solo tres días más tarde. Su rival saldrá del Grupo H, que incluye a Portugal, Uruguay, Corea del Sur y Ghana.

Neymar, que busca ganar su primer gran título con la selección, está a dos tantos de empatar con Pelé como máximo goleador histórico del equipo con 77.

Su tobillo derecho también le impidió participar en la Copa América de 2019 en Brasil. Cinco años antes, tuvo que despedirse del Mundial en los cuartos de final tras sufrir una lesión de espalda contra Colombia.

Brasil se quejó el martes del estado del césped en el estadio 974, a donde tendrá que volver para octavos si acaba primera. El equipo dijo que pedirá a FIFA que actúe para garantizar que el césped esté en mejores condiciones para entonces.— AP