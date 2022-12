Vanessa Huppenkothen llora por eliminación de México en Qatar 2022 (VÍDEO)

La eliminación de la Selección Mexicana del Mundial de Qatar ha pegado entre el ánimo de aficionados y público en general, incluso periodistas como Vanessa Huppenkothen quien compartió a través de su cuenta de Instagram un video en el que aparece llorando la eliminación del Tri luego del partido de este miércoles contra Arabia Saudita.

Con los ojos vidriosos, la nariz roja y voz entrecortada la periodista explicó la tristeza que le significó el resultado del partido disputado contra Arabia Saudita, pues asegura que esta ha sido una de las peores participaciones de México en el Mundial y quedó muy dolida tras su eliminación.

"Hoy no quise ir al estadio, quería como estar tranquila, sola, viendo el futbol... estoy bien triste, la neta sí me dolió un chorro, ya sé que sueno muy rídicula de: -'¿Por qué lloras por la selección?', pero pues sí, sí me dolió, esta vez sí me dolió mucho", dijo Huppenkothen, mientras contenía las lágrimas frente a la cámara.