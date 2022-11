Victoria sin valor

¿Qué si queremos que gane México?

Nada será tan agradable que gane tu país en cualquier ámbito de la vida, deportes, cultura, negocios…

Pero a fuerza de ser sincero, lo de hoy servirá nada más como un espejismo. Decía el difunto don Gustavo Ricalde Durán en su época como dueño de los Leones: “Una derrota deja ver las carencias y realidades de tu equipo”.

En este caso, un pase a la otra ronda sería la base para perdonar y dejar pasar los pesados errores de la era “Tata” Martino. Eso será solamente alivio temporal para las grandes heridas de la moribunda Selección.

No hay proyecto a futuro, porque el once mexicano se volvió un equipo lleno de veteranos (ver nada más las edades de los tres porteros y se tiene la idea). El actual México de Qatar es un equipo de elementos llevados sí porque sí, complementando favores, porque, lo hemos dicho, hay elementos que de sobra se sabe que nada tienen qué hacer en la Selección.

No es santo de mi devoción, ni remotamente, Ricardo Salinas Pliego, pero una cita suya dice algo que ahora en la etapa mundialista apareció de nuevo. Lo pongo tal cual: “Ganan millones, duermen en hotel de 5 estrellas, tienen nutriólogo especial, viajan en vuelos privados. Tienen ropa a la medida, tienen preparador físico, juegan con un balón perfecto, en una cancha podada milimétricamente, traen botines hechos a su medida. Deberíamos pagar por resultados, que sea un fútbol de hombres y no de nombres. Necesitamos jugadores que tengan pantalones para decir: ‘Entrenador yo no soy la mejor opción, lleve a otro en mi lugar”.

Recordé ayer, en el “Carlos Iturralde”, esas palabras. Un jugador, equis, porque no merece mencionarlo, dejó su camioneta tapando el paso de la salida de dos comunicadores que acudieron a una rueda de prensa : tapando con flagrancia, estacionado a medio camino de acceso. Y no fue hasta que se le pegó la gana que la movió, sino hasta que un alto directivo le pidió que lo hiciera. Y dijo, quizá en su broma propia (porque no cabía) que “no se moverá porque se quedó sin gasolina”. Salió uno de los utileros a moverla. Esa es la conducta de muchos profesionales.

Pero, volviendo al principio, me sentiría feliz si gana México. Pero si pierde, no caería mal porque debe removerse todo el mal para empezar desde cero.