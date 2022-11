Nairo Quintana niega falta

El ciclista colombiano Nairo Quintana insistió ayer en que no consumió tramadol durante el Tour de Francia luego de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) desestimara su recurso contra la sanción que le impuso la Unión Ciclista Internacional (UCI) por infringir su reglamento médico.

“A lo largo de mi carrera deportiva he tenido mucho más de 300 controles antidoping, dan más o menos tres controles por mes, y nunca he tenido un problema de dopaje en absoluto. Tengo muchas razones para no hacerlo y no he tomado este producto”, dijo Quintana en un vídeo.

La UCI adoptó esta decisión después de que los análisis de dos muestras de sangre proporcionadas por Quintana el 8 y 13 de julio durante el pasado Tour de Francia, revelaron la presencia de tramadol y sus dos metabolitos principales.

Por esa razón, la UCI lo descalificó del último Tour de Francia, en el que terminó sexto, por infringir su reglamento médico.

El tramadol es un analgésico prohibido por la UCI desde el 1 de marzo de 2019 para proteger la salud y la seguridad de los ciclistas ante los efectos secundarios de esta sustancia, pero no figura en la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

Tras la audiencia del caso celebrada el pasado 12 de octubre, el panel del TAS resolvió que la prohibición de la UCI en competición de tramadol se debe a razones médicas y no a razones de dopaje y, por lo tanto, está dentro de las competencias y jurisdicción del organismo.

El panel también concluyó que las pruebas confirman que las muestras de Quintana contenían tramadol y sus dos metabolitos y determinó que la decisión impugnada debía mantenerse, por lo que desestimó el recurso del ciclista que tiene en su palmarés un título del Giro de Italia, uno de la Vuelta a España y dos segundos lugares en el Tour.

La UCI anunció en agosto la descalificación de Quintana del último Tour.— EFE