La revolución de Ons

El 14 de enero de 2011, al grito de “¡Fuera Ben Ali, la revuelta continúa!”, el alzamiento de los miles y miles de ciudadanos que se habían agolpado en las calles de Túnez surtió efecto y el entonces presidente, Zine el Abidine Ben Ali, se vio obligado a huir en un vuelo que puso fin a 23 años y cinco mandatos de autocracia. Este triunfo civil, forjado a base de manifestaciones, huelgas y protestas masivas, se conoció por el sobrenombre de la Revolución de la Dignidad, y la caída de la dictadura señaló al país como un modelo inspirador para otras naciones de su entorno geográfico y religioso.

Ese mismo año, en julio, una joven tunecina de 16 años que venía dejando pistas desde hacía tiempo en los torneos juveniles conquistaba el Roland Garros júnior, después de haber perdido la final de la edición anterior, y lanzaba una advertencia: “Quiero hacer historia y ser la número uno. Quiero poner a mi país, a África y al mundo árabe en el mapa del tenis”. Y en ello está Ons Jabeur, de la que hoy presume Túnez.

A sus 28 años, es la segunda mejor jugadora del mundo y se ha quedado dos veces a un solo peldaño de conquistar un Grand Slam; ambas este año, en Londres y Nueva York. “He soñado muchísimas veces con ello, así que confío en poder hacerlo al menos una vez”, cuenta.

Impresiona el ascenso de una mujer africana que ha ido abriéndose paso en un mundo históricamente regido por lo anglosajón, si no por lo europeo o solo puntualmente por otras nacionalidades, y que dice tener un anhelo superior a la victoria o al mero hecho de deslumbrar con una propuesta de juego a contracorriente: ella desea trascender.

“Quiero servir de inspiración a mucha gente, sobre todo en mi país y en la región de donde vengo. Hay pocos tenistas originarios del mundo árabe. Ni siquiera de África. Recuerdo haber jugado torneos en Senegal y en Nigeria, por ejemplo, y el hecho de llegar hasta donde estoy ahora es un mensaje muy poderoso. Hubo muchas cosas que posibilitaron que yo aspirase a alcanzar mis sueños, además de mi familia, que siempre ha estado a mi lado. Es una manera de compartir ahora ese sueño”, transmite Jabeur.

De niña nadaba y también jugaba al fútbol. “Pero, como para una mujer es un deporte más complicado, me quedé con la raqueta. Mi madre era una gran aficionada y nunca tuvo la suerte de poder jugar cuando era joven, así que empezó a llevarme a un club. Ella me inspira muchísimo, es mi heroína; una mujer fuerte que me ha enseñado a no rendirme”, prosigue.

A los 13 años tuvo que trasladarse a un instituto nacional (el Lycée Sportif El Menzah) para compaginar los estudios con el deporte y conforme empezó a destacar requirió también de la ayuda económica de sus hermanos (Hatem y Marwen) para poder costearse entrenador y viajes.

“Siempre creí que podía ser profesional. Con ocho o nueve años me decía: ‘Quiero ser la número uno’. Así que para mí todo giraba en torno al tenis. En algún momento pensé en dedicarme a la medicina, pero pronto me di cuenta de que era difícil hacer las dos cosas”, continúa Jabeur.

Su creatividad y su exquisita paleta de recursos en el juego, transgresora en unos tiempos en los que prevalecen la potencia y la velocidad, recopilan elogios y la diferencian del resto. Baja para el patronaje actual (mide 1.67, frente al 1.80 de promedio), se distingue gracias a una muñeca extraordinaria y a su capacidad para inventar lo que las demás no imaginan. Para ella, la pista es un lienzo.

Huella imborrable

En la historia del tenis no se encuentran grandes logros de jugadores árabes. Dejaron huella los marroquíes Hicham Arazi —derrotó a tótems como Andre Agassi o Roger Federer— y Younes El Aynaoui —ganador de cinco títulos, 14º del mundo en 2003—, el egipcio Ismael El Shafei —uno de los cuatro únicos que vencieron al legendario Bjorn Borg en Wimbledon— y, más recientemente, el tunecino Malek Jaziri —42º en 2019—.

Se sumó Serena Williams, otra aportación fundamental en términos sociales.

“Es una inspiración para mucha gente, incluyéndome a mí”, apuntó la estadounidense, quien precisamente la escogió en junio para jugar un dobles en su retorno a las pistas, después de un año sin competir.

El año pasado Ons logró la victoria en Birmingham, convirtiéndose en la primera mujer árabe en alzar un torneo de la WTA. Esta temporada ha festejado los títulos de Madrid —primera árabe también en atrapar un galardón de la categoría 1000, la siguiente en importancia tras los Grand Slams— y de Berlín, y es la segunda que más partidos (44) ha ganado; solo figura por delante la actual número uno, Iga Swiatek (57).

Tras llegar a la final de Wimbledon en julio, la tenista fue galardonada con la Orden Nacional al Mérito en su país —donde fue recibida en el Palacio de Cartago por el presidente de la República, Kais Said— y pasó a ser conocida como Wazeerat Al Sa’ada (la ministra de la felicidad).—EL PAÍS