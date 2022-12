Martino dice ser culpable

Gerardo Martino asumió su responsabilidad por la eliminación de México en la fase de grupos... y también dio a entender que se va.

“No podría decirle absolutamente nada a la gente porque yo soy el responsable máximo de esta terrible decepción y frustración que tenemos. Como responsable de esto que provoca mucha tristeza, asumo totalmente la responsabilidad de este gran fracaso”, dijo apenas arrancó la rueda de prensa en el Estadio Lusail. “El pase se perdió esta noche. Fue nuestro mejor partido, donde más situaciones de gol creamos y podríamos haber hecho la cantidad de goles que necesitábamos, pero fallamos”, añadió.

A pesar de no decirlo directamente, Martino reconoció que no seguirá como entrenador mexicano, algo que hablaban los medios desde hacer varios días.

“No hay ningún motivo que ahora me haga pensar que el futuro deba ser de manera distinta. El contrato se venció cuando el árbitro pitó el final”, completó.

El “Tata” no se ocultó a la hora de responder de qué se arrepiente de su gestión durante este Mundial.

“No haber sostenido el ritmo de partido de la primera parte contra Polonia en el segundo tiempo. Ahí quizá ameritaba algún tipo de variación. Luego, lo pensé más tarde, en el partido contra Argentina y estando 0-0 podríamos haber modificado el sistema táctico en el segundo tiempo para afrontarlo con nuestro esquema habitual”, contestó Martino.

Eso sí, emplazó para una reunión interna los aspectos de mejora del fútbol mexicano.

“Son motivos de análisis mucho más internos donde uno pueda pensar con más claridad. Yo no estoy en otra posición que no sea asumir el fracaso que hemos sufrido. Mi análisis lo voy a dejar a la Federación si me lo demandan, pero la posición de fragilidad en la que nos quedamos no me permite este tipo de análisis”, dijo.— EFE