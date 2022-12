QATAR.— Lionel Messi por fin decidió hablar sobre la polémica entornó a él, misma que desató el boxeador mexicano, Saúl "Canelo" Álvarez, quien amenazó con golpearlo si se lo encontraba, aunque días después se retractó y terminó ofreciéndole una disculpa pública al argentino.

Messi responde al "Canelo" tras la disculpa ofrecida: "No tengo que pedir perdón"

El exjugador del FC Barcelona siempre ha destacado por su impresionante desempeño en la cancha, sin embargo, hace unos días se convirtió en blanco de críticas, luego de que se viralizará un vídeo en el que presuntamente patea una playera de la Selección Mexicana mientras se encontraba celebrando el triunfo de Argentina, quien derrotó a México en la Copa del Mundo Qatar 2022.

Afición mexicana poniéndose ayer el jersey de #Messi #Argentina uD83CuDDE6uD83CuDDF7 y su ídolo pateando la playera de #México uD83CuDDF2uD83CuDDFDque estaba en el suelo. pic.twitter.com/j9PcnAo3WT — Uriel Chacón | (@DimeChacon_) November 27, 2022

Tras la difusión del clip, el "Canelo" Álvarez, a través de su cuenta de Twitter emitió su enojo. De igual modo, en uno de sus mensajes terminó por amenazar a Messi, ya que consideró que la estrella de París Saint Germain (PSG) le faltó al respeto a México.

El polémico tuit del púgil tapatío generó que deportistas amigos del argentino, futbolistas mexicanos y figuras del espectáculo, salieran en defensa del apodado 'La Pulga'.

A pesar de que varios le señalaron a Saúl que cuando Lionel intenta quitarse el botín derecho da la impresión de que "patea" la camiseta del Tri, y que el jalisciense quizás no sabe qué pasa en los vestidores de los futbolistas, Álvarez mantuvo su postura contra 'Leo'.

Sin embargo, a días de lanzar su amenaza y tras varias críticas, el pugilista recapacitó y admitió que los mensajes que publicó el pasado domingo 27 de noviembre "estaban fuera de lugar", asimismo, "Canelo" ofreció una disculpa pública al argentino y su país.

Messi afirma no haberle faltado al respeto a México

Aunque muchos figuras públicas salieron en defensa del líder de la Selección de Argentina, éste mantuvo silencio durante toda la polémica generada.

Pero luego del partido contra Polonia, Messi rompió el silencio. El deportista mencionó que si no pidió disculpas como Saúl "Canelo" Álvarez exigió fue porque nunca le faltó el respeto a México.

Sobre el vídeo en el que supuestamente "patea" una camiseta de la Selección Mexicana, el argentino mencionó que solo "fue un malentendido".

Messi finalizó su declaración reiterando que "no tiene que pedir perdón a nadie" pues no hizo nada.

"Fue un malentendido. El que me conoce sabe que no le falto el respeto a nadie. Son cosas del vestuario que pasan después del partido. No tengo que pedir perdón porque no le falte respeto a la gente de México ni a la camiseta", declaró a los medios de comunicación.

"ni tengo que pedir perdón porque no creo que le falte el respeto ni a la gente de méxico, ni a la camiseta, ni a nadie" ESE ES MI CAPITÁN, VAMOS MESSI CARAJO pic.twitter.com/NpKs925p9o — kiara modo mundialista uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@kfitfhh) November 30, 2022

Por ahora 'La Pulga' se encuentra concentrado en su siguiente partido con la escuadra albiceleste, que después de ganarle a Polonia (2-0) logró su pase a octavos de final.

