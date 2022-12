Ochoa pide pensar ya en el 2026

Guillermo Ochoa acaba de terminar de jugar su quinta Copa del Mundo, ya piensa en la sexta y de paso espera una mejor preparación de cara al 2026.

“Hay jóvenes que jugaron su primer Mundial, y que ganaron experiencia y hay que mantenerlos vigentes, porque será un Mundial (el del 2026) muy difícil, sin eliminatoria, con una Copa Oro que sabemos el nivel que tiene. Ojalá podamos participar, no sé… en la Copa Asia, en la Copa América y no sólo tener amistosos en los Estados Unidos. Hay muchas cosas detrás que se pueden mejorar, hay cosas buenas, no hay que desechar todo”, comentó Ochoa, clave en el punto que México le arrebató a Polonia en el primer encuentro del Mundial.

Aunque fue un fracaso el haber quedado fuera en la fase de grupos, Ochoa vería como un error desechar todo lo que se hizo durante el proceso de Martino.

“No por un resultado se van a dejar de hacer cosas buenas, claro, existen cosas a mejorar, pero no por un error vas a cerrar un ciclo y empezar de cero”, comentó el arquero del América.

Del torneo, Ochoa siente que compitieron a cabalidad ante las tres selecciones, pero tuvieron fallas que, de no haberlas sufrido, hubieran cambiado el rumbo.

“Siento que el equipo compitió bien en cada partido: contra una Polonia que se encerró, competimos. Contra Argentina, bueno, critican el planteamiento, pero si sacamos el cero hubieran dicho que estuvo bien, una genialidad cambió el rumbo, y hoy nos entregamos, se pudieron hacer más goles, no estuvimos finos, los fueras de lugar. Nos desfondamos”, reiteró “Memo”.

“Hoy jugamos bien, contra Polonia jugamos bien, contra Argentina pudiera decir que tuvimos mala suerte. Son detalles que marcaron el destino”.— EL UNIVERSAL