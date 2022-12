"Tata" Martino queda fuera del Tri. "Era imposible que continuara": Ordiales

DOHA, Qatar., CIUDAD DE MÉXICO (SUN).-Sólo había que hacerlo oficial, aunque el mismo Gerardo Martino lo había adelantado, saltándose las normas.

El Tata está fuera de la Selección Mexicana, no se le renovará el contrato. Su situación es insostenible. Jaime Ordiales trató de ser diplomático a la hora de anunciar la no renovación del técnico argentino: "Lo reconocemos como un gran técnico, que tiene un gran cuerpo técnico, trabajador, muy capaz. Pero si no se alcanzan los resultados, es complicado (seguir). Él lo manifestó ayer. Fallamos todos, es verdad y quizá hay que valorar los procesos, pero los resultados son los que mandan".

Se le pedirá un reporte a Martino: "Ahí habrá mucho para sacar como análisis, para tratar de ver si los aspectos a mejorar son multifactoriales. No sé si retrocedemos o dimos un paso atrás, pero no estamos creciendo para la competencia". Y por si quedaran dudas, Ordiales señaló que el entorno no da para que el "Tata" siga al mando: "Él sabe que el entorno que se vive en la Selección, la situación de un fracaso… Es prácticamente imposible que pudiera continuar. ‘Tata’ está fuera".

Pero Gerardo Martino ¿se volvió en el dueño de la Selección Mexicana? No le rendía cuentas a nadie… Yon de Luisa dio a entender que así fue: "El técnico debe de reportar al director de selecciones naciones, debe de saber que él es quien lo lleva y el que le da el puesto. Y así asumió la responsabilidad Jaime para el próximo proceso".