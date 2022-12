FIFA le abre expediente a Argentina

La FIFA abrió un expediente disciplinario contra Argentina por el comportamiento de sus jugadores en el ríspido partido contra los Países Bajos por los cuartos de final del Mundial.

La entidad rectora del fútbol citó el viernes la normativa de “orden y seguridad en los partidos” en su código disciplinario para investigar a la federación argentina.

Los suplentes e integrantes del cuerpo técnico de la albiceleste entraron a la cancha cuando los ánimos se caldearon en la recta final del partido, en la que Países Bajos anotó dos veces para forzar una prórroga. Los dimes y diretes entre ambos equipos arreciaron en la cancha luego que Argentina se impuso en la tanda de penales tras el empate 2-2 en el tiempo reglamentario.

Lionel Messi fue uno de los 17 jugadores y miembros de los comandos técnicos que fueron amonestados durante o después del partido.

La FIFA dijo que abrir la investigación es algo protocolar en partidos con cinco tarjetas amarillas, por lo que las federaciones de Argentina y Países Bajos serán investigadas.

Ambas federaciones podrían recibir el mismo monto de 15,000 francos suizos (16,000 dólares) que el panel disciplinario de la FIFA impuso dos veces contra Arabia Saudita por mala conducta en este Mundial.

Argentina podría recibir una multa mucho más fuerte por la acusación de conducta indebida.

La FIFA no dio un plazo para anunciar los veredictos, que habitualmente no han sido publicados previo al próximo partido de una selección en este Mundial.

Argentina enfrentará a Croacia en las semifinales el martes.

Polémica

Después de la dolorosa eliminación de manos de la selección argentina en cuartos de final, los jugadores de Países Bajos fueron a enfrentar a los albicelestes por haber festejado el triunfo en sus caras. Posteriormente, se dio un cruce entre Wout Weghorst y Lionel Messi en la zona mixta en el cual la “Pulga” le habría negado el saludo y lo llamó “bobo”.

Versión neerlandesa

Weghorst, quien entró al minuto 77 con el partido 2-0 en contra y terminó disfrazándose de héroe con un sensacional doblete, habló con “Tigo Sports” sobre el altercado con los jugadores argentinos rumbo a vestidores, particularmente con Messi.

“Quise darle la mano después del partido. Tengo mucho respeto por él como futbolista, pero tiró mi mano a un costado y no quiso hablar conmigo. Y pues mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas, así que estoy bastante decepcionado”, expresó el jugador tras la derrota.

Sobre su segundo gol, comentó que era una jugada que ya había llevado a cabo en el Wolfsburgo de la Bundesliga y que la puso en práctica con la selección. Sin embargo, no fue suficiente, por ende la alegría no fue completa para los Países Bajos.—AP