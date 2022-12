Marruecos, imparable

En el Mundial de las grandes sorpresas, África colocó por primera vez un equipo en las semifinales cuando Marruecos mandó a Portugal a casa y sepultó quizás la última oportunidad que tenía Cristiano Ronaldo de conquistar el título.

Youssef En-Nesyri se suspendió en los aires a los 42 minutos para anotar de cabeza el gol que decretó ayer la victoria 1-0 y que prolonga la gran marcha de Marruecos en la primera Copa del Mundo en Medio Oriente.

Mientras Cristiano se marchaba lloroso hacia el vestuario tras el silbatazo final en el choque de cuartos de final, los jugadores marroquíes alzaban a su técnico Walid Regragui en el césped del estadio Al Thumama.

“Pellízcame, estoy soñando”, dijo el arquero marroquí Yassine Bounou. “Marruecos está preparada para enfrentar a cualquiera. Hemos cambiado la mentalidad para la generación que nos seguirá. Saben que los jugadores marroquíes pueden obrar milagros”.

Marruecos se medirá contra Francia por el pase a la final del torneo. A segunda hora, la campeona vigente doblegó 2-1 a Inglaterra.

Se trata de un logro monumental para el fútbol africano. Las semifinales del Mundial son un escenario de participación casi exclusiva para las selecciones de Europa y Sudamérica. Camerún (1990), Senegal (2002) y Ghana (2010) tocaron la puerta en los cuartos de final, pero sin poder ir más lejos.

Marruecos superó la barrera con un plantel que incluye a 14 jugadores nacidos fuera de sus fronteras. Un equipo que recién hace tres meses tuvo la audacia de cambiar de entrenador, designando a Regragui, otro más de la diáspora de la nación norafricana.

“¿Por qué no podemos soñar con ganar la Copa del Mundo?”, dijo Regragui. “Si no sueñas, no vas a ninguna parte. Soñar no cuesta nada”, explicó.

Desde su primer partido en Qatar, los Leones del Atlas han sido un muro impenetrable. Apenas han recibido un gol en este Mundial — un autogol ante Canadá en el cierre de la fase de grupos — y maniataron a una Portugal que venía de vapulear 6-1 a Suiza en la ronda previa.

Más admirable es que Marruecos mantuvo el temple pese a sufrir las bajas por lesión de tres de sus titulares en la retaguardia. Saltó a la cancha sin el lateral derecho Noussair Mazraoui y el central Nayef Aguerd. Y el tercero, el capitán y central Romain Saiss, tuvo que ser sacado en camilla poco antes de cumplirse la hora.

“Lo de mis compañeros es impresionante. Hemos salido adelante adelante con jugadores lesionados”, dijo Bounou.

En un estadio repleto de hinchas marroquíes, el trámite del partido estuvo marcado por las acciones de contragolpe. Y justamente el gol de Marruecos cayó así.

De un centro desde la izquierda, En-Nesyri se elevó entre el arquero luso Diogo Costa — protagonista de una muy mala salida — y el zaguero Ruben Dias para rematar a placer.

Marruecos venía de dejar en el camino a España y ganó un grupo en el que estaban Bélgica y Croacia.

Por segundo partido seguido en el quinto Mundial de su carrera, Cristiano fue relegado a la banca de suplentes por decisión del técnico Fernando Santos.

Ingresó a los 51 minutos por Ruben Neves. Pero la sensación en el estadio Al Thumama en todo momento fue de una causa perdida. Una y otra vez, el conjunto luso no encontróclaridad.

“Tenía miedo que lo pusieran a jugar. Te puede anotar un gol de la nada”, dijo Regragui.

Con 37 años de edad y en franco declive, Cristiano avista el fin de su carrera sin alzar la Copa del Mundo o siquiera disputar la final de la cita cumbre del fútbol.

Cristiano tendrá 41 años en 2026, cuando Estados Unidos, Canadá y México organicen el próximo Mundial.

Con el silbatazo final, Cristiano caminó directamente hacia el vestuario. Se le vio llorando. Algunos jugadores marroquíes trataron de consolarle y recibió una palmada de Santos. Sus compañeros portugueses se habían trasladado hacia el sector de la tribuna donde se habían reunido para agradecer a los seguidores.— AP