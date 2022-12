Sin arrepentimiento

Fernando Santos, técnico de Portugal, aseguró tras la eliminación ante Marruecos que no se arrepiente de haber dejado a su figura Cristiano Ronaldo en el banquillo por segundo partido seguido.

“No me arrepiento, al equipo le fue muy bien en el partido con Suiza. Cristiano es un gran jugador y entró cuando entendimos que era necesario en el partido. No me arrepiento de eso”, indicó en conferencia de prensa el técnico del cuadro luso.

El “7” de Madeira se quedó fuera del once inicial en el partido de octavos de final ante Suiza, en el que su sustituto, Gonçalo Ramos, marcó un triplete, y en este de cuartos ante Marruecos, en el que no pudo contribuir a remontar el marcador.

Cristiano inició el torneo convirtiéndose en el primer hombre que anota en cinco mundiales distintos. Puede presumir de sus 118 goles con Portugal, un récord del fútbol masculino de selecciones. También de un Campeonato Europeo ganado en 2016. Pero lo más que pudo en un Copa del Mundo fueron las semifinales en 2006.

“Mis jugadores están destrozados”, dijo Santos, quien no quiso hablar sobre su continuidad como técnico.

Familiares al rescate

Las hermanas de Cristiano Ronaldo, Elma y Katia Aveiro, aseguraron estar “a la espera de la lista de los responsables” de la derrota ante Marruecos después de que su hermano no saliera al campo hasta la segunda parte.

“A la espera de la lista de los responsables de esta derrota... Los listos comentaristas de Portugal deben estar preocupados, por ahí se va el empleo... mal dicho”, publicaron ambas en sus cuentas de Instagram.

“Triste por el equipo. Ahora a levantar la cabeza y seguir el camino. Dios sabe todo”, cierra el mensaje.

Además, Katia aseguró en otra publicación que cuando sus nietos le pidan hablar sobre “lucha, honor, gloria, trabajo, dedicación, obstáculos, maldad humana a cambio de envidia”, así como de “trofeos, goles, premios, récords, de un legado inédito”, les hablará de su hermano Cristiano Ronaldo, quien “nunca se rindió”.

La modelo española Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano, también criticó la decisión del seleccionador de Portugal de no sacar al capitán sino hasta el segundo tiempo frente a Marruecos y pidió “no subestimar al mejor jugador del mundo”.

“Hoy tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo para el que tantas palabras de admiración y respeto tienes. El mismo que al meterte en el juego vio cómo cambió todo, pero ya era tarde”, publicó la joven en un mensaje en Instagram acompañado de una imagen del astro.

Cristiano fue suplente en dos partidos seguidos por primera vez con su equipo nacional desde 2004, cuando tenía 18 años, y encadenó siete duelos en el banquillo, recién estrenado como internacional.— EFE