Ola de disturbios en Francia tras victoria en Qatar; cientos de detenidos y menor marroquí muerto

PARÍS.- Las celebraciones por la victoria de Francia sobre Marruecos en Qatar 2022 resultaron en caos y enfrentamientos entre aficionados de ambos países lo que llevó a la detención de cientos de personas y la muerte de un menor marroquí.

El Ministerio del Interior de Francia informó que un total de 266 personas fueron detenidas durante las celebraciones por la victoria en la semifinal de la Copa Mundial de Qatar 2022 en París y zonas cercanas.

También se registró la muerte de un menor marroquí en Montpellier, al sureste de Francia, quien fue atropellado durante las celebraciones que tuvieron lugar en la zona.

La cifra total de detenidos por la ola de disturbios en Francia fue de 266 personas, de acuerdo con datos de la prefectura de policía de París.

145 personas fueron detenidas en París y 22 en los alrededores. También se suman los arrrestados en las ciudades de Lyon y Niz, donde miembros de la ultraderecha francesa se enfrentaron a los aficionados que celebraban en las calles.

110 detenidos en París fueron por acciones agresivas contra la autoridad, se unieron a grupos con el objetivo de realizar actos violentos o daños, y portaban armas y/o artefactos explosivos, informó la Fiscalía.

El Ministerio Público de Francia también señaló que 24 de los cargos fueron en contra de menores de edad.

Some rioters started fires in Lyon after Morocco was defeated by France in the World Cup. pic.twitter.com/VtszEZqXlS — Andy Ngô ?????? (@MrAndyNgo) December 14, 2022

Además 40 personas de extrema derecha fueron arrestadas en la capital por “reunirse para cometer actos violentos” y portar armas prohibidas. Dicho grupo fue detenido antes de llegar a los Campos Elíseos.

En dicha zona se reunieron alrededor de 25 mil personas para celebrar la victoria de Francia contra Marruecos.

En Montpellier las celebraciones por la victoria se interrumpieron después de que un conductor atropelló a un menor marroquí de 14 años de edad.

El menor fue trasladado de emergencia pero los médicos no lograron salvar su vida. Las autoridades investigan el hecho para dar con el responsable, quién huyó de la escena.

Rioting in Montpellier last night over Morocco losing to France turned tragic as a car with the French flag that was targeted sped off & hit a teen, killing him. The driver has not been arrested but French left-wing activists are blaming the far-right. pic.twitter.com/d2hLC3Y5xK — Andy Ngô ?????? (@MrAndyNgo) December 15, 2022