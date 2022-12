La emotiva carta de la primera maestra de Messi: ''Antes de morir me gustaría abrazarte''

MUNDO.- Mónica Dómina fue la primera maestra que tuvo Lionel Messi en la escuela General Las Heras de Rosario. Fue su “seño” desde 1° hasta 3° grado, a días de la final del Mundial Qatar 2022 entre Argentina y Francia, la docente redactó una emotiva carta dedicada al capitán de la selección albiceleste.

La maestra de Messi habló en el programa Super Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad y expresó su emoción y las ganas de reencontrarse.

Además también contó que el barrio donde vivió Messi “está vestido todo de celeste y blanco” en medio de la euforia por la final del Mundial. La nostalgia se apoderó de la docente.

“La verdad que me dieron muchas ganas de verlo. Dije, ‘le voy a escribir una cartita y ojalá le llegue’. Tengo ganas de verlo, porque no ando muy bien, me están haciendo estudios de corazón y antes de morirme quiero abrazarlo”.