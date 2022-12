De luto por Perry; ganador de 314 juegos y “as” de la pelota ensalivada

Gaylord Perry, el exlanzador miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, falleció ayer en la madrugada en su hogar en Gaffney, Carolina del Sur, a los 84 años.

Según el forense del condado de Cherokee, Dennis Fowler, falleció alrededor de las 5 de la madrugada por causas naturales.

Además de su gran talento en béisbol, Perry, quien lanzó por espacio de 22 temporadas en las Grandes Ligas, demostró su dotes de escritor en su libro “Me and the Spitter: An Autobiographical Confession” (“Yo y el Spitter: una confesión autobiográfica”), donde expuso los secretos del que fue su principal lanzamiento, el “spitball” o la bola ensalivada.

“Gaylord Perry fue un caballo de batalla y una figura memorable en su carrera de Salón de la Fama”, expresó en un comunicado el comisionado de MLB Rob Manfred al enterarse del fallecimiento del exlanzador.

En sus 22 temporadas logró un registro de 314 victorias, con 265 derrotas y porcentaje de carreras limpias de 3.11, en 777 partidos, de los cuales 690 fueron aperturas.

En este recorrido, Perry jugó para los Gigantes de San Francisco, Cleveland (hoy Guardianes), Rangers de Texas, Padres de San Diego, Bravos de Atlanta, Yanquis de Nueva York, Marineros de Seattle y Reales de Kansas City. Ganó ganó en dos ocasiones el premio Cy Young, la primera en 1972 con Cleveland y la segunda en 1978 con San Diego, siendo el primer serpentinero en lograrlo en ambas ligas.— EFE